Männer prügeln in Meuselwitz auf Polizisten ein

Meuselwitz. Ein verletzter Polizist und drei Platzverweise: Das ist die Bilanz eines Rettungseinsatzes in Meuselwitz am Sonntag kurz nach Mitternacht. Im Bismarckring sollte eine hilflose Person ärztlich versorgt werden, eine 26-Jährige hatte gesundheitliche Probleme. Doch die Mitarbeiter des Rettungsdienstes wurden durch einen Mann gehindert, sogar beleidigt und bedroht. Die Helfer riefen deshalb die Polizei hinzu, doch auch die Beamten wurden attackiert. Als sie die Personalien des Störers feststellen wollten, schlug er einen Polizisten und wurde daraufhin fixiert. Zwei weitere Personen kamen hinzu, traten und schlugen ebenfalls auf die Beamten ein, so dass Verstärkung hinzugerufen werden musste. Erst dann gelang es, die Delinquenten – 25, 27 und 50 Jahre alt – namentlich bekannt zu machen, in Gewahrsam zu nehmen und Platzverweise auszusprechen.

Von Kay Würker