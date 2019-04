Altenburg

Märchenhaft geht es am Dienstag, den 2. April, in der Altenburger Innenstadt zu: In sieben Geschäften sowie im Rathaus bringen Vorlesepaten fantasievolle Geschichten zu Gehör. Die Vorleseaktion für Klein und Groß findet anlässlich des internationalen Kinderbuchtages statt. Gelesen wird an den Stationen jeweils etwa eine halbe Stunde, so dass gern auch mehrere Orte besucht werden können. Den Auftakt gestaltet Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) um 15.30 Uhr im Rathaus mit Piratengeschichten für kleinere Kinder.

Ab 16 Uhr gibt es Andersen-Märchen im Blumenladen in der Schmöllnschen Straße 3 sowie lustige Geschichten bei Walkers am Weibermarkt 9. Ab 16.30 Uhr folgen Märchen bei Kretschmann am Markt 21 sowie magische Tierfreunde bei der Tourismusinformation am Markt 10. Ab 16.45 Uhr ist „Rumpelröschen“ bei der Tourismus GmbH am Markt 17 zu hören sowie Geschichten aus aller Welt im Weltladen in der Brüdergasse 7. Finale ist um 17 Uhr in der Farbküche am Markt 10 – mit der Geschichte vom dummen „Iwanuschka“. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Von OVZ