Das evangelisch-lutherische Magdalenenstift hat seine Kita „Herzogin Amalie“ erweitert. Nach einem Umbau für 160 000 Euro stehen ab Montag 17 zusätzliche Plätze in den Räumen des ältesten Altenburger Kindergartens zur Verfügung, was den Betreuungsengpass in der Skatstadt beseitigt.