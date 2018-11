Altenburg

Eine opulente Bilderpracht erwartet Kunstfreunde in den kommenden Wochen im Lindenau-Museum. Am Sonntag, 4. November, um 15 Uhr wird im Haus an der Gabelentzstraße unter dem Titel „Die Welt von gestern“ eine groß angelegte Sonderschau zum Leben im 19. Jahrhundert eröffnet. Die Werke stammen aus den Sammlungen des Hauses – und Liebhaber der klassischen Malerei dürften ins Schwärmen geraten.

Erster Blick in die Ausstellung, die am Sonntag eröffnet wird. Quelle: Mario Jahn

Landschaften, Porträts und Genrebilder, teils auch Darstellungen biblischer und mythischer Geschichten zeichnen aus verschiedenen Perspektiven und in unterschiedlichsten Techniken das Bild einer Ära, die aus heutiger Perspektive im Rückblick als eine heile Welt erscheint. Doch bei genauerem Hinsehen, trotz aller Ästhetik in der Gestaltung und der Bewunderung der Kunstfertigkeit der Schöpfer dieser Werke, treten in den Sujets vielerlei Widersprüche ans Licht, die dem ungetrübten Schwelgen in Nostalgie rasch den sprichwörtlich berühmten Wermutstropfen untermischen.

Johann Friedrich Wilhelm Wegener: Zwei King-Charles-Hunde vor Dresden. Quelle: Mario Jahn

So faszinieren die romantisch anmutenden Szenen an italienischen Meeresküsten, damals ein beliebtes Motiv, dank ihrer Stimmungsfülle. Zugleich wird klar, dass die im Vordergrund agierenden Fischer bei schwerer Arbeit für kärgliches Salär wohl kaum einen Blick für Wolkenschauspiele und Sonnenuntergänge gehabt haben dürften. Und mit heutigem Wissen, so die stellvertretende Direktorin des Lindenau-Museums, Sabine Hofmann, komme man bei anderen, weit dramatischeren Mittelmeerszenen mit Booten in tosender See wohl kaum umhin, dass sich die Flüchtlingsdramen der Gegenwart mit in die eigene Gedankenwelt drängen.

Friedrich Otto Georgie: Panorama Kairo 1874. Quelle: Mario Jahn

Stefan Zweigs Buchtitel stand Pate

Assoziationen werden viele geweckt in diesen Schlaglichtern einer schon damals nicht heilen Welt. Und doch versteht sie zu bezaubern, jene scheinbare Idylle des 19. Jahrhunderts, das Kunsthistoriker in ihrem Spannungsbogen auf 125 Jahre erweitern – auf die Zeit zwischen der Französischen Revolution 1789 und dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914. In seinem 1942 erschienenen, weltberühmten Erinnerungsbuch „Die Welt von gestern“ beschreibt Stefan Zweig im erzwungenen Exil die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg für sich subjektiv als „das goldene Zeitalter der Sicherheit“. Besagter Buchtitel stand Pate für die Überschrift der aktuellen Präsentation im Lindenau-Museum.

Für diese hat Ausstellungskuratorin Sabine Hofmann Perlen aus den reich gefüllten Depots ans Tageslicht befördert, die teils sehr lange nicht mehr öffentlich präsentiert wurden, teils noch nie. Und sie bezieht in ihre Schau auch Werke ein, die dringend der Restaurierung bedürfen und bittet – in Anlehnung an die vor einigen Jahren sehr erfolgreiche Ausstellungsaktion der Julia-M.-Nauhaus-Ära „Zu Hilfe, zu Hilfe“ – um Unterstützung. Damals kam dank überaus spendenwilliger Museumsfreunde ein mittlerer fünfstelliger Betrag zusammen, der die Rettung etlicher Kunstwerke ermöglichte. Einige davon sind jetzt mit zu besichtigen, in neuem Glanz und frischer Pracht.

Einige der Exponate bedürfen der konservatorischen Aufarbeitung. Restauratorin Brigitte Buchs arbeitet an Carl Morgensterns „Fischer von Palermo“ (Öl auf Leinwand). Quelle: Mario Jahn

49 Gemälde und 28 Zeichnungen

Die Sonderschau zeigt anhand von 49 Gemälden, 28 Zeichnungen sowie einigen Druckgrafiken und plastischen Arbeiten Beispiele für die Kunststile des Klassizismus, der Romantik, des Biedermeier, des Realismus und des frühen Impressionismus. Die Exposition erzählt zugleich aber – und dies erweist sich als ein deutlicher Vorzug der Ausstellungskonzeption – einen Teil der Sammlungsgeschichte des Museums und zeigt, wie eng viele Künstlerbiografien mit Altenburg und Bernhard August von Lindenau verbunden sind.

Fazit: Der Exkurs in „die Welt von gestern“ erweist sich, neben dem ohnehin präsentierten rein optischen Vergnügen, als eine Reise zu mancherlei Erkenntnisgewinn in puncto (Lokal-)Geschichte und offenbart, welcher Reichtum in den Depots des Museums verborgen und es wert ist, von Zeit zu Zeit ins Blickfeld gerückt zu werden.

Eröffnung am 4. November, 15 Uhr, zu sehen bis 3. Februar 2019.

Von Frank Engelmann