Mann bekommt Schläge am Altenburger Bahnhof

Altenburg. Das Geschehen in der Silvesternacht beschäftigt noch immer die Altenburger Polizei. Wie am Mittwoch bekannt wurde, soll ein Mann am Neujahrsmorgen gegen 2 Uhr im Bereich der Bahnunterführung in der Wettinerstraße traktiert worden sein. Vier Augenzeugen berichteten laut Polizei, dass der Geschädigte von vier Männern, bei denen es sich um Ausländer gehandelt habe, verletzt worden sei. Jene Zeugen eilten dem Opfer auch zu Hilfe, wobei einer der Helfer ebenfalls ins Gesicht geschlagen wurde. Danach verschwanden sowohl die Täter als auch der verletzte Mann. Die hinzugerufene Polizei leitete sofort eine Fahndung nach den Schlägern ein, konnte vier Personen feststellen. Ob es sich dabei jedoch um die Täter handelt, müsse noch in den laufenden Ermittlungen geklärt werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Und bittet weitere Zeugen, vor allem den unbekannten Geschädigten, sich unter 03447 4710 zu melden.

Von Kay Würker