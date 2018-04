Altenburg

Am Mittwoch stritten gegen 15.45 Uhr in der Fabrikstraße in Altenburg mehrere Personen lautstark miteinander. Da eine Schlägerei drohte, wurde die Polizei alarmiert, die gegen die beteiligten Personen Platzverweise aussprach. Ein 32-Jähriger kam dem nicht nach.

Er wurde in Gewahrsam genommen und in einer Zelle der Polizeiinspektion Altenburg untergebracht. Am Abend wurde der Mann entlassen. Danach stellten die Beamten fest, dass er durch Einritzen – unter anderem von Hakenkreuzen – die Zelleneinrichtung beschädigt hatte. Der Mann erhielt entsprechende Anzeigen, teilte die Polizei mit.

Von HS