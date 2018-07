Altenburg

Am Samstag kamen gegen 13.45 Uhr Polizeibeamte auf dem Markt zum Einsatz, da sich dort nach Angaben mehrerer Zeugen ein Mann aufhielt, der sein Geschlechtsteil entblößte und an diesem manipulierte. Die Beamten trafen den 48-jährigen Mann vor Ort an. Gegen ihn wurde ein Platzverweis ausgesprochen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, teilte die Polizei mit.

Von LVZ