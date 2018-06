Altenburg

Kommende Woche werden in Altenburg einige Straßen für Autos und teilweise auch Fußgänger gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Gründe sind Bauarbeiten und der 10. Skatstadtmarathon, der am Samstag stattfindet.

Von Montag bis Ende August ist der Zufahrtsweg zu den Häusern in der Zeitzer Straße 74a bis 76a für Fahrzeuge und Fußgänger gesperrt. in der Zeit werden Kanalarbeiten durchgeführt.

Montag und Dienstag wird die Jüdengasse zwischen den Häusern Nummer zwei und sieben für Fahrzeuge gesperrt. Dort wird das Dach repariert.

Mittwoch dürfen Autos nicht durch die Straße Am Sportplatz in Oberzetzscha fahren. Dort wird ein Kran aufgebaut.

Entlang der Laufstrecke des Skatstadtmarathons kann es am Samstag zu Behinderungen kommen. Der Parkplatz am Markt wird für Aufbauarbeiten bereits ab Freitag 11 Uhr gesperrt. Am Samstag werden zwischen 7 und etwa 16 Uhr Markt, Weibermarkt, Topfmarkt, Klostergasse Ost, Bei der Brüderkirche, Wallstraße, Ringstraße, Hinter der Waage, Kesselgasse und Sporenstraße gesperrt. Dort gilt dann auch ein Parkverbot. Die Busse der Thüsac halten am Samstag am Kino Capitol statt an der Station Kunstturm. Der Wochenmarkt fällt ersatzlos aus.

Zeitweise wird während des Marathons auch die B 180 bei Münsa gesperrt. Außerdem kann es zu Behinderungen in der Teichstraße, Langengasse, August-Bebel-Straße, Marstallstraße, Rosa-Luxemburg-Straße, Burgstraße, Zwickauer Straße, Zschechwitzer Weg, Schelchwitzer Weg, Sperberstraße, Brunnenstraße, Beethovenstraße, Parkstraße, am Kreisverkehr auf dem Herzog-Ernst-Platz sowie auf dem Theaterplatz kommen.

Von Theresa Held