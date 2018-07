Es ging vor allem ums Geld im Gerstenberger Gemeinderat am Dienstagabend. Gleich mehrere Bauaufträge hatten die Mitglieder zu vergeben. So wird nicht nur das lädierte Dach der Gebäude Neubau 76 bis 76b saniert, auch die Turnhalle soll auf Vordermann gebracht werden. Dazu greift die Gemeinde tief in die eigene Rücklage.