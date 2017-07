Margot Käßmann hält die nächste Altenburger Sonntagsrede

Altenburg. Im Rahmen der Gottesdienste zum Reformationsjubiläum steht am Sonntag um 10 Uhr in der Bartholomäikirche die nächste Altenburger Sonntagsrede an. Als Gast wird diesmal die Botschafterin des Rates der Evangelischen Kirche Deutschland für das Reformationsjubiläum 2017, Margot Käßmann, erwartet. Sie wird zu „Reformation und Toleranz“ sprechen, unterstützt von Prädikantin Birgit Kamprath sowie ehrenamtlichen Gemeindegliedern, teilt Gemeindekirchenrats-Vorsitzender Christian Götze mit. Im Anschluss ist ein Kirchen-Café vorbereitet, zudem Info-Stände auf dem Vorplatz der Bartholomäikirche, die zum Verweilen und Austauschen einladen. Die Reihe der Sonntagsreden startete im April mit Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), gefolgt von Grünenpolitikerin Katrin Göring-Eckardt. Am 27. August kommt Landesbischöfin Ilse Junkermann, am 24. September Ex-CDU-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht.

Von Kay Würker