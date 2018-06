Rositz

Die Sonne lacht – und mit ihr Marianne und Reiner Schlag. Das Rositzer Ehepaar feierte am Donnerstag Diamantene Hochzeit. Als Ur-Rositzer – Marianne Schlag stammt gebürtig aus der Gemeinde, ihr Gatte ist in Lesen zur Welt gekommen – haben sie natürlich viele Freunde und Verwandte im Ort, die schon am Vormittag bei den beiden 80-Jährigen vorbeischauen, um zu gratulieren. „So ein stressiger Tag, wir gehen ja heute Abend noch in die Gaststätte zum Feiern“, meinte die Hochzeitsjubilarin und schenkte eine Tasse Kaffee in dem wunderhübsch hergerichteten Hinterhofgärtchen aus.

Das kleine Idyll haben sie im Laufe der Jahre angelegt und die Laube gebaut. „Wie das hier aussah, als wir eingezogen sind“, sagte Reiner Schlag und erzählte, dass sie hier kurz nach der Hochzeit noch nicht einmal ein Bad in der Wohnung hatten, das haben sie dann erst Jahre später selbst eingebaut.

Paar lernte sich bei einer Hochzeit kennen und lieben

Die gelernte Schlosserin und der ausgebildete Hauer hatten sich einige Zeit zuvor bei einer Hochzeit kennen- und lieben gelernt. Als ihre zwei Kinder dann aus dem Gröbsten raus waren, schulte Marianne zur Köchin um, die sie bis zur Wende geblieben ist. Ihr Mann hatte derweil eine Stelle im Teerverarbeitungswerk angenommen. „Ich war lange als Schichtmeister tätig, unsere Abteilung hat Bitumen für den West-Export hergestellt“, so Reiner Schlag.

Inzwischen haben die Schlags drei Enkel und zwei Urenkel, die wie ihre Gäste gestern im Garten sind, den die beiden nach wie vor liebevoll pflegen.

Von Jörg Reuter