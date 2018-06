Meuselwitz

Kinder, wie die Zeit vergeht. Schon wieder ein Jahr vorüber. Martha Marschner machte deshalb am Freitag auch gar kein großes Aufheben um ihren Geburtstag – dabei ist sie längst im dreistelligen Bereich angekommen. Die Rentnerin feierte am Freitag im Seniorenzentrum Meuselwitz in der Bebelstraße ihren 101. Ehrentag.

Zum Gratulieren erschienen waren an diesem besonderen Vormittag sowohl Martha Marschners Sohn Wolfgang als auch der Meuselwitzer Bürgermeister Udo Pick (BfM), ebenso gaben sich Mitarbeiter des Pflegeheimes ein Stelldichein. Mitgebracht hatten die Gäste neben farbenfrohen Blumensträußen auch ein paar herzliche Liedzeilen – als musikalisches Ständchen.

Geboren ist Martha Marschner zur Zeit des Ersten Weltkrieges im heute tschechischen Teichstadt am nördlichen Fuß des Lausitzer Gebirges. Noch in der alten Heimat erlernte sie in der elterlichen Bäckerei das Bäckerhandwerk. Seit 1946 lebt die Jubilarin in Meuselwitz. In der Brikettfabrik Z III war sie in der so genannten Hofkolonne beschäftigt, musste dort die Reste aus der Brikettproduktion an den Auslieferungsbändern beseitigen. 37 Jahre lang arbeitete sie im selben Betrieb, bis zur Rente.

Als die Selbstständigkeit nachließ, kümmerte sich ihr Sohn um sie, pflegte sie bis zum Alter von über 96 Jahren in seiner Wohnung im Stadtteil Zipsendorf. Erst ein Sturz mit Folgen führte die Meuselwitzerin ins Pflegeheim.

Martha Marschner hat außer ihrem Sohn auch zwei Enkel, eine Urenkelin und einen Urenkel.

Von ovz