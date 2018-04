Seit über zehn Jahren gehört Wintersdorf durch Eingemeindung zu Meuselwitz. Doch die Kinder aus dem Ortsteil sollen nicht an die Regelschule in der Schnauderstadt gehen, sondern ins weiter entfernte Lucka. Die Schulbezirksregelung will es so. Die jüngste Hiobsbotschaft aus Meuselwitz dürfte den Frust darüber noch vergrößern.