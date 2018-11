Altenburg

Die Szenen erinnern an einen Horrorfilm: Ein Maskenmann mit langem Messer versetzte in der Nacht zum Sonntag Anwohner in Altenburg-Nord in Aufregung. Der erste Anruf bei der Polizei ging kurz nach Mitternacht ein: Eine mit Hockey-Maske bekleidete Person habe in der Nordstraße möglicherweise eine Tür beschädigt. Die Beamten schauten sich vor Ort um, konnten die Person aber zunächst nicht finden. Wenig später der nächste Anruf – und diesmal hatten die Polizisten Erfolg: Sie griffen einen 23-Jährigen auf, der noch immer mit Maske unterwegs war.

Polizei muss Pfefferspray einsetzen

Als die Beamten seine Personalien feststellen wollten, setzte er zwar die Maske ab, griff jedoch zu einem Messer mit etwa 25 Zentimetern Klingenlänge und wollte sich partout nicht auf die Anweisungen der Polizisten einlassen. Unter Zuhilfenahme von Pfefferspray musste er zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen werden. Dabei fanden sich bei ihm noch ein weiteres Messer sowie Betäubungsmittel.

Mann war im Überlebenstraining

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 23-Jährige in einem verwirrten Zustand und kam deshalb in ärztliche Unterbringung. Den Beamten hatte er gesagt, er befinde in einem Überlebenstraining. Gegen den Mann wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffen- sowie das Betäubungsmittelgesetz und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Seine „Überlebensausrüstung“ wurde eingezogen.

Von OVZ