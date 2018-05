Altenburg/Gera

Das Erste, was er in einem Saal tue, vor allem, wenn er die Räumlichkeit noch nicht kenne, sei ein Schlag auf die Pauke. „Damit ich weiß, was der Raum mit dem Ton macht“, erklärt der erste Solopauker des Philharmonischen Orchesters Altenburg-Gera, Matthias Masur. Denn anders, als mancher glauben mag, werden mit den großen Orchesterpauken definierte Töne gespielt.

„Das bedeutet aber: Schlägt der Pauker aufs Fell – und normalerweise sind wir ganz hinten alles Solisten – ist der Ton sofort da, und damit ist auch jeder Fehler zu hören. Dagegen spielen die Instrumentalisten wie die Streicher in einer Gruppe, und der einzelne Musiker kann auch mal in einen Ton hinein-sliden“, so Masur. Und er fügt an: Viele Opernsänger würden sich für die richtige Tonalität bisweilen auch am Ton der Pauke orientieren.

Seit Ende der 80er-Jahre im Geraer Ensemble

Seit Ende der 1980er-Jahre gehört Matthias Masur dem Geraer Ensemble an. Er weiß natürlich: Auch über die Männer und Frauen am Schlagwerk wird gern gewitzelt. Sie hätten wenig zu tun und seien, weil sie keine Melodie spielen, keine richtigen Musiker.

„Dabei gehörten zum Beispiel für meinen Vater die Pauker und Perkussionisten mit zu den wichtigsten Personen im Orchester, weil sie eben im Besonderen den gesamten Klang beeinflussen“, erinnert er sich an seinen weltberühmten Vater, den einstigen Leipziger Gewandhauskapellmeister Kurt Masur (1927–2015).

Das Reizvolle am Pauke-Spielen sei für ihn selbst vor allem aber die Herausforderung, immer wieder an die Grenzen der Möglichkeit seines Instrumentes zu gehen, plaudert Matthias Masur entspannt. „Es ist auch nicht ganz ohne, beispielsweise in Beethovens 9. Sinfonie zig Schläge einen wie den anderen hinzubekommen.“

Aber dafür studiert man es auch. Das Spannende hierbei sei stets, den richtigen Zeitpunkt zu treffen. „Denn ich muss immer erst ausholen, bevor ich im richtigen Moment unten auf dem Fell ankomme.“

Bruder spielte als Schlagzeuger in einer Band

Nebenher erklärt der 55-Jährige gleich noch den Unterschied zwischen Pauke und Trommel. „Trommeln machen konstruktionsbedingt nur Geräusche, die sich nicht definieren lassen. Mit Pauken hingegen werden Töne gespielt.“

Ein Orchesteraufbau mit vier Pedalpauken kann eine Oktave Tonumfang haben, sodass sich – gesteuert von den Pedalen – praktisch alle Noten einer Tonleiter darstellen lassen. „Aber ich glaube nicht, dass ich mit den Pauken mal eine Melodie gespielt habe“, so Masur beim Durchforsten seiner Erinnerungen.

Musiker sei er übrigens nicht wegen seines Vaters oder auf dessen Drängen hin geworden. „Das ist immer das zweite Vorurteil, nach den Klischees über die Perkussionisten“, sagt Matthias Masur lachend und erzählt, dass es vielmehr sein Bruder und die Mutter gewesen sind, die ihn diesen Weg einschlagen ließen.

Sein zwölf Jahre älterer Bruder spielte als junger Mann Schlagzeug in einer Band. Die Schießbude im heimischen Keller hatte dann für den heranwachsenden Matthias eine beinahe unwiderstehliche Anziehungskraft. Und so er saß oft dahinter und strapazierte die Nerven der Anderen.

„Irgendwann hat dann meine Mutter gesagt: Damit das erträglich wird, musst du es richtig lernen.“ Zu dieser Zeit waren seine Eltern, die sich in den 1940er-Jahren in ihrer alten Heimat Niederschlesien kennengelernt hatten, längst getrennt. „Aber ich hatte immer Kontakt zu meinem Vater. Und er hat meine Laufbahn als Pauker gern gesehen und gefördert.“

Familienname mit enormer Erwartungshaltung verknüpft

Darüber freut er sich bis heute. Denn Musiker sei einer der Berufe, die auch nach 30 oder 40 Jahren noch Spaß machen und spannend bleiben, findet Masur, der in Berlin aufwuchs, dort in die Schule ging, Abitur machte und auch seinen ersten Auftritt vor großem Publikum mit dem Schülerorchester hatte.

Das spätere Musikstudium absolvierte er dann bis 1987 an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber in Dresden bei Pauker-Koryphäe Peter Sondermann. „Ich dachte mir, mit dem Namen Masur muss es ja nicht unbedingt die Leipziger Hochschule sein“, erinnert er sich an die Anfänge seiner Berufsmusikerlaufbahn.

Ob ihm bei dieser der Familienname geholfen hat? Matthias Masur ist hin- und hergerissen: Sicher, wenn er so zurückdenkt, wird es wohl so gewesen sein, dass sich manche Tür für ihn dadurch leichter geöffnet hat.

Doch die Kehrseite der Medaille war immer, dass mit dem Familiennamen Masur stets eine enorme Erwartungshaltung verbunden ist. „Bei dem Vater muss er ja gut sein, denken die Leute gern, was natürlich Quatsch ist, auch wenn mir bestimmt eine gute Portion Talent mit in die Wiege gelegt wurde.“

Pauker brauchen Rhythmusgefühl – und Talent

Talent – wie zum Beispiel das Rhythmusgefühl. Matthias Masur ist fast sicher: Gelernt werden kann dieses nicht wirklich. „Und ganz klar: Wer das nicht mitbringt, ist als Pauker fehl am Platz“, sagt er und erzählt, dass vor ein-zwei Generationen tatsächlich nicht immer der größte Wert auf die Qualität der Pauker gelegt wurde.

Gerade in kleineren Orchestern habe schon mal jemand die Schlägel in die Hand gedrückt bekommen, der das Pauke-Spielen nicht richtig gelernt hat. Auch darin haben die Legenden und Witze über Pauker zum Teil ihren Ursprung. „Und ja, es gibt tatsächlich Stücke, etwa von Antonín Dvorák, bei denen wirklich nur ein Schlag auf die Triangel verlangt ist.“

Vielleicht nicht die größte musikalische Herausforderung, gibt Masur zu, sicher aber eine an die Konzentration. „Oh ja, das ist mir auch schon passiert, dass ich meinen Einsatz fast verpasst habe, weil ich ganz entspannt der Musik zugehört habe.“

Im Zweifel seien jene Konzerte, in denen er nicht viel zu tun habe, anstrengender als Werke, die den Pauker ständig fordern. „Aber das lässt sich nicht so einfach pauschalisieren, das hängt für mich immer auch vom Stück ab.“

Aufgabenspektrum hat ihn gereizt

In Gera landete Matthias Masur seinerzeit beinahe direkt nach dem Studium. Lediglich ein Dreivierteljahr hat er im Gewandhausorchester Leipzig gespielt. „Aber ich habe nie ein Konzert gegeben, das mein Vater dirigiert hat. Dagegen hat er mich vom Publikum aus ein paar Mal erlebt, auch hier in Gera.“

Neben Schwerin hatte er sich damals hier beworben. In Ostthüringen wurde er genommen, woraufhin er auch seinen Lebensmittelpunkt hierher verlegte. Geblieben ist er nicht zuletzt, weil ihm nach wie vor das Aufgabenspektrum am Fünf-Sparten-Haus mehr als gefällt. Ballettaufführungen begleiten, Opern, Operetten und Musicals spielen, Sinfoniekonzerte geben oder hin und wieder zu Schauspiel oder Puppentheaterstücken musizieren – für ihn als Musiker, der die Herausforderung schätzt, genau das Richtige.

„Ein reines Konzertorchester würde mich nicht reizen.“ Weil es etwas ganz anderes sei, „Grabendienst“ zu leisten und viele Stücke nur alle sechs Wochen zu spielen, als über einen längeren Zeitraum mit einem festen Programm aufzutreten.

Keine Zeit, um auf Tour zu gehen

Sicher, Konzertorchester kommen meist weiter herum, gehen auf Tour und sehen bestenfalls die Welt. Dass das auch seinen Charme hat, bestreitet Masur nicht. Doch offensichtlich quält ihn das Fernweh weniger als andere.

„Es war auch zu DDR-Zeiten für mich kein Problem, dass mein Vater durch die Welt reisen konnte und ich nicht. Zum einen stand die Option ja gewissermaßen offen, ich hätte nur bei einem entsprechenden Orchester anheuern müssen. Zum anderen war Theater auch vor der Wende eine Welt, wo viele Andersdenkende unterwegs waren.“

Diese, seine Welt ist mittlerweile geprägt von zwei Proben täglich und Vorstellungen in Altenburg oder Gera, vornehmlich am Wochenende. Schon deshalb habe er heute auch gar nicht die Zeit, um etwa mit einem kleinen Ensemble auf Tour zu gehen.

„Keine Frage: Der Beruf ist wichtig. Aber ihn immer vor die Familie zu stellen, halte ich auch für einen Fehler“, sagt der Vater zweier erwachsener Töchter und eines Sohnes im Teenager-Alter.

