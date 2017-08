Medicum schreibt wieder schwarze Zahlen – „Innere“ in Schmölln endgültig geschlossen

Durch die Übergabe der teuren Praxis für Strahlentherapie an einen Privat-Konzern konnte das Medizinische Versorgungszentrum 2016 wieder schwarze Zahlen schreiben. Das erklärte Klinikum-Geschäftsführerin Gundula Werner am Dienstag vor der Presse. Sie räumte ein, dass die Station für Innere Medizin in Schmölln endgültig geschlossen wird.