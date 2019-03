Altenburg

Kaum zeigt sich Klärchen wieder länger, sprießen auch die Baustellen wie Frühblüher aus dem Boden. Und die behindern in Altenburg einen reibungslosen Verkehrsfluss. Während die Vollsperrung der Brüdergasse in der Innenstadt nur noch heute andauern soll, ging es mit den Kanalreparaturarbeiten und der Vollsperrung der Albert-Einstein-Straße zwischen Darwin- und Spinozastraße am Donnerstag erst richtig los.

Waba repariert in Zwickauer Straße Kanal für 47.000 Euro

Bereits seit Montag führt die Vollsperrung der Zwickauer Straße zwischen Bowlingcenter und Festplatz zu erhöhtem Verkehrsaufkommen auf den Umleitungsstrecken. Daran wird sich auch bis mindestens 6. April auf den Ausweichstrecken über Käthe-Kollwitz-, Heinrich-Heine-Straße, Münsaer Straße und Teichstraße, Schmöllnsche Straße, Schmöllnsche Landstraße zur Ortsumfahrung B7/B93 und weiter zur Zwickauer Straße nichts ändern.

Grund für die Vollsperrung sind Schäden am Abwasserkanal. Die bei der planmäßigen Inspektion entdeckten Probleme werden nun vom Wasserver- und Abwasserentsorgungsbetrieb Altenburg für rund 47 000 Euro beseitigt. Zeitgleich repariert die Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa) noch einen Kabelmantelfehler in der Stromleitung, und das Grundstück in der Zwickauer Straße 56 bekommt einen neuen Gasanschluss.

Schwimmhalle weiter erreichbar

Die Ewa, die auch die Altenburger Bäder betreibt, weist im Zuge der vollgesperrten Zwickauer Straße darauf hin, wie die Schwimmhalle mit dem Auto erreichbar ist. Demnach können Besucher den Parkplatz Großer Festplatz nutzen, den man über die offizielle Umleitung erreicht. Wer einen kleinen Fußmarsch nicht scheut, für den wäre der Parkplatz am Freibad oder am Großen Teich eine Alternative.

Nur am Dienstag kommt es laut Altenburger Stadtverwaltung in der Johannisstraße zu Behinderungen. Wegen einer Gebäude-Gefahrenschau muss diese zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Humboldtstraße immer wieder zeitweise für den Verkehr gesperrt werden.

Straßenbelag am Kreisverkehr wird erneuert

Ähnlich verhält es sich von Dienstag bis Donnerstag mit dem Kreisverkehr in der Kanalstraße. Weil hier der Straßenbelag der Zu- und Ausfahrten erneuert wird, behindert eine Wanderbaustelle. Während die Dr.-Wilhelm-Külz-Straße gesperrt ist, wird über die Ebert- und Franz-Mehring-Straße umgeleitet. Wenn Am Lerchenberg gearbeitet wird, geht es über Mehring- und Ebert-Straße. Und wenn es in der Kanalstraße ernst wird, müssen Autos über Pauritzer Platz, Dostojewski- und Külz-Straße oder über Ebert-, Brockhaus-, Hauptmann-, Wettiner- und Gabelentzstraße ausweichen.

Von Thomas Haegeler