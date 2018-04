Es ist inzwischen gute Tradition im Altenburger Land: In den Sommermonaten gastieren regelmäßig Kinder aus Weißrussland im Kreis, um hier zwei unbeschwerte Ferienwochen zu verbringen. Auch in diesem Jahr sollen wieder vom 5. bis 19. Juli zwanzig Besucher und vier Betreuerinnen nach Altenburg und in die Umgebung reisen.