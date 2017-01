Altenburg. „Das ist ein Lottogewinn“, sagt Simone Glaser. Die 53-Jährige meint damit ihren Arbeitsvertrag, den sie am Montag im Landratsamt von Sozialministerin Heike Werner (Linke) bekam. Dieser sichert ihr nun für drei Jahre einen regulären 30-Stunden-Job im Botanischen Erlebnisgarten Altenburg. Für über 1100 Euro brutto wird sie Veranstaltungen planen, mit ausrichten, Pflanzensamen gewinnen und helfen, wo immer in der Heinrich-Zille-Straße der Schuh drückt. Und das tat er zuletzt oft, weil man wegen Personalproblemen vor dem Aus stand (die OVZ berichtete).

Was für viele normal ist – täglich auf Arbeit zu gehen –, war es für Simone Glaser und 17 weitere Teilnehmer des Modellprojekts „Mehr wert sein – Mehrwert schaffen“ in der Vergangenheit nicht immer. Zeiten der Arbeitslosigkeit wechselten sich mit Beschäftigung oder Qualifizierungen ab. Doch diese dauerten meist nur ein paar Monate. „Ich habe jetzt längerfristig Sicherheit“, sagt die Altenburgerin, die sich schon länger ehrenamtlich im Botanischen Garten engagiert. So kam es auch, dass die Wahl auf sie fiel.

Ähnlich erging es Heiko Ronneburger. Der Nobitzer ist schon seit Jahren mit Leib und Seele in der Gemeinde ehrenamtlich tätig. „Ich habe gefragt und da ergab sich die Chance“, erzählt der 52-Jährige, der viele Jahre arbeitslos war. „Jetzt bekomme ich richtig Geld und bin glücklich, auch diese Anerkennung zu haben.“ Er wird künftig Begegnung in Nobitz schaffen und fördern, wie Bürgermeister Hendrik Läbe (SPD) sagt. Ronneburger soll das Miteinander von kommunalen Begegnungsstätten, Schule, Kitas und Vereinen oder der Volkssolidarität verbessern. Auch die Abnahme des Sportabzeichens ist geplant. „Ich bin sehr dankbar“, so Läbe. „Denn es war oft so, dass die Leute in einem Jahr ein Netzwerk aufgebaut hatten und dann wieder weg waren.“ Der Eigenanteil von 110 Euro im Monat sei gut investiert.

In dieser Höhe bewegen sich die Zuschüsse der Vereine und Kommunen, in denen die Teilnehmer unter anderem in Tierheimen, bei der Feuerwehr, der Kohlebahn oder dem Studio Bildende Kunst eingesetzt werden. Dennoch seien die 5000 Euro über drei Jahre für manche zu viel gewesen, beschreibt Landrätin Michaele Sojka (Linke) einen Knackpunkt und erklärt, warum man nicht – wie geplant – bereits im Herbst anfing. „Das war nicht verschlafen, sondern gewollt. Sonst hätten wir keine vollen drei Jahre mehr gehabt.“

Dass zwei der 20 Stellen erst später besetzt werden, hat aber andere Gründe. Bei der Flugwelt Nobitz habe man nun eine Lösung wegen der Entfernung gefunden, so Korinna Mieting vom Schmöllner Verein naterger, bei dem die Teilnehmer angestellt sind. „Bei der anderen Stelle hat sich kurzfristig alles zerschlagen.“ Man hoffe aber auch hier auf baldigen Vollzug. Grundsätzlich habe es keine Probleme gegeben, Teilnehmer und Einsatzorte zu finden, sagt Heike Praetz, Geschäftsführerin des Jobcenters, das 43 Prozent der Kosten übernimmt, die sonst als Hartz IV gezahlt werden würden. Ein Drittel Förderung schieße das Land zu und 17 Prozent der Kreis (64 000 Euro jährlich).

„Das Land hat Mehrkosten, aber auch einen Mehrwert“, begründet Ministerin Werner (Linke) ihr Engagement. „Es ist ein wichtiges Projekt, nicht nur um Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen, sondern auch um Vereine und Kommunen zu unterstützen.“

Von Thomas Haegeler