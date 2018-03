Mehrere Einbrüche in Lauben in Nobitz und Altenburg

Altenburg/Nobitz. Gleich mehrere Einbrüche in Gartenlauben wurden am Mittwoch von der Polizei gemeldet. So gelangten Unbekannte von Montag zu Dienstag auf ein Gartengrundstück in der Saaraer Straße in Nobitz und brachen die dortige Gartenlaube auf. Es wurden elektronische Geräte, unter anderem ein Fernseher und ein Autoradio, sowie alkoholische und alkoholfreie Getränke gestohlen. Gleichzeitig verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu drei angrenzenden Schuppen und stahlen daraus ein Notstromaggregat und einen Rasenmäher. Anschließend entkamen die Täter unerkannt.

Auch am Leinawald in Nobitz meldete ein Gartenbesitzer am Dienstag den Einbruch in seine Laube – dieser muss zwischen dem 24. Februar und dem 13. März erfolgt sein. Unbekannte gelangten auch hier gewaltsam in die Laube sowie in einen angrenzenden Geräteschuppen und verursachten hohen Sachschaden. In der Laube selbst wurden sämtliche Schränke durchwühlt und Gartengerätschaften – darunter Zusatzgeräte für eine Heckenschere – gestohlen.

Zeugenhinweise gesucht

Im Zeitraum von Montag zu Dienstag gelangten unbekannte Täter gewaltsam in die Gartenlaube eines 49-jährigen Eigentümers in der Zeitzer Straße in Altenburg. Dort stahlen sie Elektrogeräte, unter anderem einen Drucker und einen Laptop. Anschließend verließen der oder die Täter den aufgebrochenen Garten.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu allen Garteneinbrüchen aufgenommen. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, wenden sich bitte an die Polizei Altenburg unter der Telefonnummer 03447 4710.

Von HS