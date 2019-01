Altenburg

In Südost ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Vorfall gekommen, bei dem ein 33-Jähriger von mehreren unbekannten Personen tätlich angegriffen und dabei verletzt wurde. Mit diesen Wunden wurde er wenig später vor einem Haus in der Heinrich-Heine-Straße von einem Anwohner angetroffen. Dieser informierte gegen 17.10 Uhr die Polizei. Tatort könnte nach Auskunft des 33-Jährigen der Kreuzungsbereich Münsaer Straße/ Heinrich-Heine-Straße gewesen sein. Das Motiv der Tat ist bislang völlig unklar. Mit einem Rettungswagen wurde er schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und sucht gleichzeitig Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710, an die PI Altenburger Land zu wenden.

Von ovz