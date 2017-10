Mehrere schwere Unfälle am Wochenende im Altenburger Land

Altenburger Land. Gleich mehrere schwere Verkehrsunfälle ereigneten sich am Wochenende im Landkreis. Freitagnachmittag kam ein 64-Jähriger mit seinem Pkw – vermutlich aus gesundheitlichen Gründen – kurz nach dem Ortseingang Altendorf von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchbrach dabei etliche Sträucher und kleinere Bäume und kam etwa zwanzig Meter von der Fahrbahn entfernt in einem Waldstück zum Stehen. Der 64-jährige Fahrer sowie sein 19-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, konnten sich aber vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst aus dem Fahrzeug befreien. Zur Bergung des Pkw musste die Feuerwehr mittels Kettensäge einige Bäume zerschneiden, da der Wagen darin verkeilt war.

Am späten Freitagabend wurde die Polizei durch ein automatisches Notrufsystem eines Pkw von einem Unfall verständigt. Ein 19-Jähriger war zuvor auf der Luckaer Straße bei Meuselwitz unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Ford kam von der Fahrbahn ab, streifte eine Leitplanke und überschlug sich in der Folge mehrfach. Der 19-Jährige und sein 18-jähriger Beifahrer mussten notärztlich versorgt werden und kamen schließlich schwer verletzt ins Krankenhaus.

Samstagmittag überschlug sich eine 64-Jährige mit ihrem Pkw, als sie am Zschaschelwitzer Kreuz in der Auffahrt zur B 93 ins Schleudern geriet. Der Toyota der Frau blieb schließlich auf dem Dach liegen. Großes Glück hatte dabei die Fahrerin, die bei dem Unfall unverletzt blieb, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Von ovz