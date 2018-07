Schmölln

Wenn es um Ballsport und Körperbeherrschung geht, hat der SV Schmölln einen Namen. Handarbeiten hingegen gehörten bislang nicht zu den Disziplinen. Am Wochenende war das anders: Der Sportplatz in der Sommeritzer Straße war Schauplatz der ersten Häkel-Weltmeisterschaft auf Thüringer Boden und der längsten Maschenbahn, die der Freistaat je gesehen hat. Zahlreiche Nadel-Athleten hatten sich vor Ort versammelt. Den einen ging’s um Schnelligkeit, die anderen überzeugten mit Ausdauer. Und das alles zu Ehren des Vereins: Der SV Schmölln feierte am Wochenende sein 105-jähriges Bestehen.

Eine WM mit Augenzwinkern

Zugegeben, die ganze Welt war nicht vertreten. Was sich da am Samstag im Festzelt abspielte, war eine WM mit Augenzwinkern – angelehnt an das Fußball-WM-Finalwochenende und durchaus mit Anleihen bei großen Vorbildern. Die letzte große Häkel-WM in Deutschland, organisiert von einem fränkischen Wollehersteller, fand 2015 auf der Messe Creativa in Dortmund statt. Ein Geschicklichkeitswettstreit unter vor allem deutschen Teilnehmern mit Vorausscheiden in den Bundesländern. Weil aktuell kein neuer WM-Termin geplant ist, ergriff die Schmöllnerin Astrid Pohl spontan die Initiative und holte – in Absprache mit den fränkischen WM-Machern – das Publikumsereignis in abgespeckter Form in die Sprottestadt. Pohl, Betreiberin eines Handarbeitsgeschäftes in Schmölln und Zentralfigur dieses ungewöhnlichen Häkel-Wochenendes, wollte den SV unterstützen, dessen Schatzmeisterin sie ist. Es ist ihr gelungen.

Neun Frauen und ein Mann

Neun Frauen und ein Mann aus Thüringen und Sachsen meldeten sich an. Wobei von Anfang an klar war: Die Titel-Favoritin kommt aus dem Altenburger Land – Sabrina Czarnetzki aus dem Luckaer Ortsteil Prößdorf. Sie war Drittplatzierte bei der WM in Dortmund. Wenn die 20-Jährige die Nadeln sausen lässt, sind die Finger schneller als das Auge. So geschehen auch am Samstag, kaum dass Astrid Pohl das Startsignal gegeben hatte. Ein Knäuel Wolle, exakt ausgewogen auf 45 Meter Faden, galt es so schnell wie möglich zu verhäkeln – zu einem Gebilde, das als Ansatz einer Mütze taugen soll. Sechs Minuten und 41 Sekunden lang ließ Sabrina Czarnetzki das Publikum raunen und Kameraleute verzückt kreisen. Dann sprang sie auf: „Geschafft!“

Sie habe das Häkeln mit acht Jahren von ihrer Oma gelernt, erzählte die Prößdorferin, die jetzt in Leipzig Immobilienwirtschaft studiert. Tempo-Wettstreite wie diese WM nehme sie als willkommene Herausforderung, ansonsten jedoch gehe es ihr mehr um Gestaltung als um Sport. Taschen, Brillenetuis, Bänder für Armbanduhren: Daran arbeitet Sabrina Czarnetzki, wenn sie den kreativen Ausgleich für den Alltag sucht. Mit Sabeykl hat sie sogar ihre eigene Marke kreiert.

Chemnitzerin auf Platz zwei

Starken Einsatz zeigten freilich auch die anderen WM-Teilnehmer im Festzelt. Nicht ganz so schnell, aber mit Ehrgeiz und Spaß an der Sache. Platz zwei ging nach 15:35 Minuten an Isabel Beyer aus Chemnitz. Sie habe von Bekannten von der WM erfahren und wollte sich das nicht entgehen lassen, sagte sie. „Früher war Häkeln und Stricken ja nur was für reifere Damen. Das ist jetzt anders“, betonte die 26-Jährige.

Zig Helfer für Schal-Rekord

Die Häkelei hat sogar das Zeug zum Volkssport. Zumindest in Schmölln, wo am Samstag nicht nur Tempo-Bestmarken gesetzt, sondern auch ein Längen-Rekord gefeiert wurde. Ostthüringens längster Fanschal mit mindestens 320 Metern hatte sich der SV Schmölln im März zum Ziel gesetzt. Und zig Helfer zum Mithäkeln ermuntert. Die Resonanz war enorm: Etliche Handarbeiterinnen aus dem Altenburger Land und umliegenden Landkreisen gaben Maschenware am laufenden Meter ab. Allein 23 Schals kamen von Christa Porst aus Dobitschen. „Ich hatte mir eigentlich zehn Stück zum Ziel gesetzt, bis meine Wolle alle ist. Aber weil ich Bekannten davon erzählte, lag immer wieder neue Wolle vor meiner Tür“, schilderte die 65-Jährige.

Bürgermeister kam zum Messen

Astrid Pohl nähte all die Einzelstücken zusammen, am Wochenende wurde der Fanschal auf dem Sportplatz in der Sommeritzer Straße ausgerollt. Bürgermeister Sven Schrade (SPD) kam persönlich zum Messen. Fast zwei Mal mussten er, seine Helfer und der Medientross das Spielfeld umrunden, dann stand die Jubelbotschaft fest: 626,43 Meter! „Das dürfte der längste Fanschal Thüringens sein“, vermutete Astrid Pohl. „Dank an alle, die mitgestrickt und mitgehäkelt haben. Ab Donnerstag können sie sich in meinem Geschäft die Mitmach-Zertifikate abholen, ausgestellt vom Verein.“

Zur Galerie Der SV Schmölln zelebrierte ein Wochenende im Zeichen des Häkeln und Strickens. Erst wurde auf dem Sportplatz an der Sommeritzer Straße der seit März entstandene Fanschal vermessen – aufgrund seiner Länge musste er ums Spielfeld herumgelegt werden. Danach traten neun Frauen und ein Mann im Festzelt zur Häkel-Weltmeisterschaft an.

Und wohin nun mit diesem Accessoire in Übergröße? Noch am Wochenende wurde es versteigert. In amerikanischer Manier warfen die Gäste Scheine in den Hut, um den Wert in die Höhe zu treiben. Der Schmöllner Fanclub des FC Magdeburg bekam am Ende den Zuschlag. Vielleicht als Deko fürs Vereinszimmer. „585 Euro sind zusammengekommen“, berichtete Pohl. Der Erlös soll den gut hundert Nachwuchssportlern des SV Schmölln zugute kommen, unter anderem in Form von Ausstattung. Ein echter Wolle-Wahnsinn – der gelang, weil viele symbolisch an einem Faden zogen. In Schmölln, so viel steht jetzt fest, kommt Wollen von Wolle.

Von Kay Würker