Altenburg. Die Nachricht aus dem Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft am ersten Arbeitstag des neuen Jahres dürfte nicht nur bei den Mitgliedern vom Förderverein des Spalatingymnasiums für tiefe Enttäuschung gesorgt haben. „Der Mensaneubau für das Spalatingymnasium ist in der Programmaufstellung des Ersatzschulprogramms 2017 leider nicht vorgesehen“, teilt da eine Mitarbeiterin des Ministeriums kurz und knapp mit. Das bedeutet, dass in diesem Jahr keine Fördermittel für den dringend benötigten und rund 1,2 Millionen Euro teuren Mensaneubau fließen werden. Und damit kann die Realisierung des Projektes zumindest in diesem Jahr nicht starten kann.

Dabei hatten die Verantwortlichen im Förderverein schon im vergangenen Herbst die Vorahnung, erneut wieder leer auszugehen. Denn in der internen Prioritätenliste des Schulträgers, der evangelischen Schulstiftung Mitteldeutschlands, war das Vorhaben im zurückliegenden September nur auf den zweiten Rang und damit eine vergleichsweise aussichtslose Position im Rennen der freien Schulen um gerade zwei Millionen Euro gerutscht, die in dem von der Landesregierung immerhin fast 40 Millionen Euro starken Ersatzschulprogrammes für freie Bildungseinrichtungen vorgesehen waren. Schon im September 2016 unterblieb zum Schulfest anlässlich des 15-jährigen Bestehens des christlichen Spalatingymnasiums der eigentlich geplante symbolische Spatenstich für das Projekt.

„Klar sind wir jetzt alle ziemlich enttäuscht“, bekannte der Chef des Fördervereines, Johannes Schaefer, gegenüber der OVZ. Noch dazu, wo man als Verein sämtliche Vorleistungen für das Mensavorhaben in den zurückliegenden fünf Jahren schon getroffen hatte. Denn zum zehnjährigen Schuljubiläum vor fünf Jahren stellte der Förderverein einzig für die notwendigen Vorplanungen 10 000 Euro zur Verfügung. „Und diese Planungen sowie das für einen solchen Bau notwendige Antragsverfahren ist schon sehr weit gediehen“, so Schaefer.

Was der Vereinschef nicht so recht verstehen kann, ist die vergleichsweise geringe Summe, die aus dem Gesamtpaket für freie Schulen vorgesehen ist. „Circa zehn Prozent aller Schulen in Thüringen sind in freier Trägerschaft. Bei einer Gesamtsumme von knapp 40 Millionen Euro machen die zwei Millionen gerade mal fünf Prozent aus, wenngleich der doppelte Betrag der herrschenden Realität näher kommen würde“, meinte Schaefer.

Auf jeden Fall werde man auch im kommenden Jahr wieder einen Fördermittelantrag stellen. Und hoffen, einen Zuschlag zu erhalten.

Wenngleich sich die Chancen dann nicht erhöhen dürften. Aktuell für dieses Jahr, so geht aus dem Antwortschreiben aus dem zuständigen Ministerium hervor, haben allein zehn freie Schulträger Vorhaben mit einem Förderbedarf von rund 11,8 Millionen Euro angemeldet. Ganze vier wurden davon berücksichtigt, eines in Nordhausen, eines in Mühlhausen, eines in Bad Langensalza und eines in Roßleben.

Helge Klein ist Mitglied im Vorstand des Schulfördervereines. Der Rechtsanwalt hat die Auswahlliste sehr genau gelesen und findet sie „bemerkenswert“: „Sicher sind alle Projekte dringend erforderlich. Aber wie im Vorjahr ist auch in diesem kein Vorhaben der evangelischen Schulstiftung Mitteldeutschlands zum Zuge gekommen.“ Auch das auf der internen Liste auf dem ersten Platz liegende Projekt der Stiftung an der Regelschule in Gotha. „Sicher hat die evangelische Schulstiftung in den Jahren zuvor sehr viel finanzielle Zuwendung vom Freistaat für Bauprojekte bekommen. Aber dass sie ausgerechnet im Lutherjahr völlig leer ausgeht, finde ich ebenfalls bemerkenswert“, so Klein.

Johannes Schaefer denkt mittlerweile sogar schon an Plan B, um die im Spalatingymnasium vor allem bei der Essenseinnahme herrschende drückende Enge in einem Provisorium zu heilen, die durch den Mensaneubau ein Ende haben sollte. „Wir werden jetzt auch prüfen, ob wir das Projekt auf eine stark abgespeckte Form zurückfahren könnten. Beispielsweise mit einer Art Anbau an die Schule.“ Aber dann wären nicht nur die bislang erfolgten Planungen und die damit verbundenen finanziellen Aufwendungen für die Katz. Auch die ebenfalls geplante Mehrfachnutzung der Mensa, beispielsweise für andere Vereine der Stadt oder Veranstaltungen, hätte sich in einem solchen Anbau erledigt.

Von Jörg Wolf