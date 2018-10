Altenburg

Ein Luxushotel irgendwo in Berlin begrüßt seine Gäste im eleganten Weiß. Das Telefon an der Rezeption hält Portier Senf (Maximilian Popp) auf Trab, Hausdame Fiona (Mechthild Scrobanita) den Pagen, „Baby“ an der Bar (Alexandra Sagurna) füllt die Gläser und funkelt dabei wie ein besonders schöner Edelstein. Im Hintergrund verwöhnt dezente Foyer-Musik das Ohr. Ununterbrochen schwingt die Drehtür und spült Menschen ins Hotel, das für kurze Zeit und auf engem Raum Schicksale miteinander verbindet.

Das Hotel als farbiges Gemälde

Was zwischen Ankunft und Abreise geschehen kann, hat Vicki Baum in ihrem 1929 erschienenen Erfolgsroman „Menschen im Hotel“ als „Ansammlung menschlicher Einzelschicksale“ zu Papier gebracht und später auch für die Bühne adaptiert. Schauspieldirektor Manuel Kressin und Schauspielkapellmeister Olav Kröger komponieren daraus für Theater&Philharmonie Thüringen eine Schauspiel-Symphonie, die Sonntagabend im Landestheater Altenburg Premiere feierte.

Kristopher Kempfs Idee, die Bühne ganz in Weiß auszustatten, auch die Kostüme des Hotelpersonals, erweist sich als kluge Entscheidung. Wie ein unbeschriebenes Blatt bietet diese elegante wie nüchterne Ausgangssituation die Möglichkeit, den Mikrokosmos Hotel als farbiges Gemälde mit unterschiedlichen Charakteren zu gestalten. Das Publikum schaut ins Foyer, folgt den verwinkelten Gängen auf unterschiedlichen Etagen und blickt in die Zimmer wie in einen Setzkasten, der keine Geheimnisse verbirgt.

Zur Galerie Manuel Kressin bringt Vicki Baums Erfolgsroman als schwungvolle Schauspiel-Symphonie auf die Bühne. Neben den Darstellern ist vor allem die Bühne der heimliche Star der Inszenierung.

Protagonisten, die unterschiedlicher nicht sein könnten

Auftritt für die einst gefeierte Tänzerin Grusinskaya (Vanessa Rose). Sie hat ihre besten Jahre längst hinter sich, gastiert in zweitklassigen Theatern und fürchtet, in Bedeutungslosigkeit zu versinken. Nach einer Liebesnacht mit dem Kleinkriminellen Gaigern (Danijel Gavrilovic) schöpft sie neuen Lebensmut, obwohl es der Baron zunächst nur auf ihre Perlenkette abgesehen hat. Das ungleiche Paar verliebt sich und träumt von einer gemeinsamen Zukunft.

Doch die Katze, in diesem Fall der Kater, lässt das Mausen nicht und verliert beim nächsten Diebeszug im Hotel sein Leben. Im Zimmer von Direktor Preysing (Thorsten Dara) übrigens, der auf Geschäfte mit der knallharten Dame Gerstenkorn (Ines Buchmann) hofft, um das Überleben seines Unternehmens zu sichern. Vergeblich.

„Das Leben ist eine miserable Seite von Dasein“, befindet der morphiumsüchtige Arzt Otternschlag (großartig: Bruno Beeke), der ebenso wie der todkranke Buchhalter Kringelein (Thomas C. Zinke) und die Sekretärin auf Zeit, Fräulein Flamm (Nolundi Tschudi), im Luxushotel logiert. Wenn auch die Gründe der sechs Protagonisten für ihren Hotelaufenthalt unterschiedlicher nicht sein könnten, gemein ist allen die Angst vor Erfolglosigkeit, vor Einsamkeit und Tod.

Originelle Regie-Ideen und gelungene Musik

Weltschmerz-Geschichten, die überall und zu jeder Zeit passieren könnten? Durchaus. Wären da nicht das kleine bisschen Hoffnung, es könnte doch auch anders sein, und originelle Regie-Ideen von Manuel Kressin zur Musik von Olav Kröger, die das melancholische Geschehen zwischen flottem Tango, elegantem Walzer und spritzigen Caféhaus-Melodien begleitet. Kröger und Mitglieder des Philharmonischen Orchesters Altenburg-Gera spielen großartig.

Kressin schafft für die ehemalige Primaballerina mit der Tänzerin Katerina Vlasova (auch Choreografie) eine sehenswerte zweite Ebene und vier Liedchen für „Baby“ an der Bar, die an banale Schlager aus der Zeit der Weltwirtschaftskrise erinnern und von Alexandra Sagurna mit klarer, eindrucksvoller Stimme gesungen werden. Auch die Szene zwischen Preysing und Kringelein, die sich gleichzeitig und textverständlich – das gelingt dem Ensemble leider nicht immer – ihr Leid klagen, ist anrührend.

Nach gut zwei Stunden entlässt das Hotel seine Gäste und die Drehtür schwingt, und schwingt, und schwingt. Das Premierenpublikum dankt mit herzlichen Applaus.

Von Sabine Wagner