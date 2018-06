Rositz

Zu einem schweren Unfall mit einer Verletzten kam es am Montagmorgen gegen 7 Uhr in der Nähe von Rositz. Das Unglück ereignete sich auf der Kreisstraße 222, die von der Altenburger Ortslage Zschernitzsch nach Rositz führt. Dort war eine Fahrerin mit ihrem Mercedes von Altenburg in Richtung Rositz unterwegs. Am Abzweig Molbitz missachtete sie nach Polizeiangaben die abbiegende Hauptstraße, nahm einem Pkw Daewoo die Vorfahrt.

Sieben Rositzer Kameraden vor Ort

Bei dem Zusammenstoß wurde die Beifahrerin im Daewoo leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Neben den Beamten waren auch Rettungskräfte vor Ort. „Die Feuerwehr Rositz rückte mit sieben Kameraden an, um auslaufende Betriebsflüssigkeiten abzubinden und die Unfallstelle zu beräumen“, berichtete der Rositzer Ortsbrandmeister Stefan Kirchner.

Beräumung nach einer Stunde beendet

Nach ungefähr einer Stunde waren die Arbeiten erledigt, konnte die Feuerwehr wieder abrücken. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit, mussten abgeschleppt werden.

Von Jörg Wolf