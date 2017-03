Altenburg. Die Polizei warnt vor einer Betrugsmasche. Anlass ist ein Vorfall in Altenburg am Dienstag. Laut Polizei sprachen dabei gegen 14.15 Uhr zwei Männer auf einem Supermarktparkplatz in der Albert-Levy-Straße einen Passanten an. Ihre Geschichte: Sie müssten heute Deutschland verlassen und versuchten deshalb Waren, wie einen Messerblock, aus dem Kofferraum ihres Mercedes zu verschenken. Im Gegenzug bat das Duo um Geld für Sprit und erhöhte die Forderung immer mehr.

Die Polizei weist darauf hin, nicht auf derartige Forderungen einzugehen und dies umgehend der Kripo in Gera zu melden (Tel.: 0365/82341465).

Von ovz