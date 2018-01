Metaller bestreiken Armaturenwerk Altenburg

Altenburg. Die seit Wochen anhaltende Streikwelle der IG Metall hat das Altenburger Land erreicht. Am Dienstag legten etwa 120 Beschäftigte des Armaturenwerks Altenburg (AWA) die Arbeit nieder und versammelten sich im Streiklokal, das sich in der Destille befand. Nach OVZ-Informationen war vor allem die Fertigung und Montage betroffen. Die IG Metall will mit der Aktion den Druck auf die Geschäftsführung erhöhen, damit die Beschäftigten in zwölf verschiedene Lohngruppen entsprechend ihrer Tätigkeit eingeordnet werden. In einem zweiten Schritt soll es danach auch zu Lohnangleichungen entsprechend der Entgeltgruppen kommen. In der AWA sind insgesamt 230 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Geschäftsführung befürchtet durch die Eingruppierung erhebliche Wettbewerbsnachteile bis hin zur Gefährdung der Existenz des Betriebes. Würden die Löhne angepasst, wäre dies eine Steigerung von 20 bis 30 Prozent, erfuhr OVZ aus der Geschäftsführung. „Der gewerkschaftliche Forderungskatalog übersteigt die Möglichkeiten des Unternehmens und gefährdet Arbeitsplätze“, heißt es in einer Presseerklärung von Geschäftsführer Dirk Jürgens. Er zeigte sich vom Streik auch überrascht. Man habe 2017 einen umfangreichen Forderungskatalog der IG Metall zugestimmt. „Deutlich mehr Lohn, die Einführung von Urlaubsgeld und mehr Urlaubstage für alle Mitarbeiter“, erklärte Jürgens.

Konkret seien 2017 Lohnerhöhungen von etwa zehn Prozent vereinbart worden. Facharbeiter verdienen in den Armaturenwerken demnach zwischen rund 12 und 13 Euro. Jürgens bezeichnete diese Lohnhöhe als fair und mit dem allgemeinen Gefüge in Altenburg und Umgebung vergleichbar. „Zudem übernehmen wir bei der AWA seit Jahren die von der IG Metall ausgehandelten Lohnerhöhungen, auch für 2018. Einen Streik zu diesem Zeitpunkt halten wir deshalb für unverhältnismäßig“, betont Jürgens. Die aktuelle Branchenlage sei eine besondere Herausforderung. Denn Ventile, Schaugläser und Fittings, wie sie AWA fertigt, werden in Deutschland sonst nicht mehr produziert. „Wettbewerber aus China, Italien und Polen haben deutlich geringere Lohnkosten und expandieren aggressiv“, erklärt Jürgens.

Der für den Bereich Ostthüringen zuständige IG-Metall-Chef Matthias Beer weist den Vorwurf zurück, dass die Gewerkschaft Standort und Jobs gefährden wolle. Gestreikt werde lediglich für die Einführung der Eingruppierung, nicht für die Umsetzung, sagte Beer der OVZ. Diese würde in einem zweiten Schritt ausgehandelt, und zwar speziell auf die jeweiligen Firmen zugeschnitten, um diese nicht zu überfordern. Das hätte auch in anderen Betrieben im Altenburger Land funktioniert, meinte Beer. Er frage sich, warum dies nicht auch in der AWA möglich sei.

Von Jens Rosenkranz