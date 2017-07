Metropolregion Mitteldeutschland feiert Sommerfest in Altenburg

Altenburg. Zu jedem Verein gehört ein zünftiges Sommerfest. Da machen auch die Mitglieder der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland (EMM) keine Ausnahme. Die Vertreter der 2009 aus der Metropolregion Sachsendreieck hervorgegangenen Vereinigung treffen sich am Mittwoch, den 2. August zum jährlichen, wenn auch nicht öffentlichen, Sommerfest. Die Gastgeberstadt: Altenburg.

Rund 150 Gäste werden dabei erwartet, darunter Vertreter der 57 Mitglieder, die der Verein derzeit zählt und zu denen Städte, Landkreise, Unternehmen, Kammern, Verbände und Hochschulen aus ganz Mitteldeutschland gehören. Deren gemeinsames Ziel ist es, ihre Zusammenarbeit länderübergreifend zu intensivieren, um die Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturregion Mitteldeutschland nachhaltig weiterzuentwickeln.

„Seit einigen Jahren sind wir bestrebt, mit unserem Sommerfest durch die drei Bundesländer zu wandern – und in 2017 ist nun Thüringen an der Reihe“, erklärt EMM-Geschäftsführer Jörn-Heinrich Tobaben die Ortswahl. „Der zweite Grund ist: Es ist einfach schön in Altenburg. Ich bin selbst ein riesiger Freund des Lindenau-Museums.“ Sinn und Ziel des Sommerfestes sei es – neben Entspannung und Vernetzung – nämlich auch, den Vereinsmitgliedern so genannte Mittelzentren in der Region näherzubringen. „Wir erleben es regelmäßig bei unseren Treffen – zuletzt in Zwickau –, dass ein Großteil der Mitglieder zugibt, noch nie in der jeweiligen Stadt gewesen zu sein.“

Die Wahl der Altenburger Teehauswiese als Treffpunkt sei auch von Landrätin Michaele Sojka (Linke) angestoßen worden, die eines von acht Vorstandsmitglied der EMM ist. Tobaben: „Wir können auf eine sehr gute Zusammenarbeit mit Frau Sojka zurückblicken, die sich in hohem Maße für Altenburg und die Region einsetzt.“ Aus seiner Sicht könne die Skatstadt vor allem von der Nähe zu den boomenden Zentren Leipzig und Halle profitieren. Voraussetzung dafür: „Die landschaftlichten Reize, die touristischen, kulturellen und wirtschaftlichen Potenziale der Region müssen stärker herausgestellt werden.“

Der Landkreis Altenburger Land ist seit dem 1. Januar 2016 Mitglied der EMM. Damit verbunden war auch die Auflösung des Vereins Wissenschafts- und Transfercenter (WTC) und die daraus resultierende Neugründung der Wirtschaftsvereinigung Altenburger Land, Metropolregion Mitteldeutschland (Wamm) im vergangenen Oktober.

Von Christian Neffe