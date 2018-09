Meuselwitz

Hängepartie in der Schnauderstadt: Im Beschäftigungsstreit bei der Meuselwitz Guss kommen die Verhandlungen derzeit offenbar nur langsam voran. Ganz ohne Ergebnis verlaufen die Gespräche indes nicht.

Freiwilligenprogramm wird diskutiert

So sei, zumindest aus Sicht der IG Metall, der Komplettabbau der zur Disposition stehenden rund 100 Stellen absolut vom Tisch, wie Matthias Beer, zuständiger Bevollmächtigter der Gewerkschaft im Raum Jena-Saalfeld und Gera, mitteilt. Zwar stünde nach wie vor ein Personalabbau im Raum, dieser dürfte aber definitiv geringer ausfallen als zunächst angenommen.

Bereits im Sommer hatte es erste Anzeichen für einen solchen Schritt gegeben (die OVZ berichtete). „Derzeit wird über ein Freiwilligenprogramm diskutiert, im Rahmen dessen rentennahe Kollegen in den Ruhestand gehen können. So wollen wir betriebsbedingte Kündigungen vermeiden“, erläutert Beer.

Gewerkschaft sieht volle Bücher und gute Auslastung

Weiterhin zu verhandeln sei ein Interessenausgleich sowie ein passender Sozialplan. Beide Seiten, so sein Eindruck, seien daran interessiert, den Standort in Meuselwitz zu erhalten. Von düsteren Zukunftsszenarien und knallhartem Arbeitskampf, wie er zurzeit etwa bei der Leipziger Halberg Guss geführt wird, sei man in der Nordregion jedenfalls weit entfernt, versichert er.

Allerdings, auch das betont der Gewerkschafter mit Blick auf die nächste Verhandlungsrunde, liege das Heft des Handelns nun definitiv auf Seiten der Arbeitgeber. Denn entgegen deren Argumentation, dass insbesondere die schlechte Auftragslage die geplanten Einschnitte rechtfertige, sehe die Realität anders aus, meint Beer. „Wir sehen, dass sich die Auftragsbücher füllen, wir haben derzeit mit Blick auf Aufträge und Auslastung volle Beschäftigung.“ Nicht zuletzt deswegen wolle man anregen, die Meuselwitz Guss künftig neu auszurichten, neue Produkte ins Portfolio zu nehmen.

Arbeitgeber hoffen auf kurzfristige Einigung

Etwas zurückhaltender äußert man sich auf Arbeitgeberseite, lässt jedoch durchblicken, dass man den bisherigen Verhandlungsverlauf insgesamt positiv bewertet. „Die Verhandlungen mit der Arbeitnehmerseite sind weit fortgeschritten. Wir haben die Hoffnung, dass wir sie jetzt kurzfristig zum Abschluss bringen werden“, heißt es dazu schriftlich auf OVZ-Anfrage. Man bitte um Verständnis, dass man zu weiteren Details angesichts der laufenden Gespräche keine Stellung nehmen werden.

Die Verhandlungen waren im Frühsommer zunächst schleppend gestartet, die Fronten waren verhärtet. Daran hatte auch ein kurzzeitiger Streik in der Frühschicht Ende Mai nichts geändert. Erst nach und nach hatten sich beide Seiten bewegt. Die nächsten Gespräche sind für Ende September geplant.

Von Bastian Fischer