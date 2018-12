Meuselwitz

Schüler und Lehrer des Meuselwitzer Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasiums erhalten Unterstützung aus dem Rathaus. Bürgermeister Udo Pick (BfM) hat am Montag in einem Brief an Landrat Uwe Melzer ( CDU) den Erhalt der Schule bis zur Klassenstufe 12 gefordert. In dem Schreiben, das der OVZ vorliegt und das Pick laut eigener Aussage mit der Rückendeckung des Stadtrats sowie der Meuselwitzer Kreistagsmitglieder versandt hat, weist das Stadtoberhaupt auf den besonderen Standortfaktor hon, den das Gymnasium darstelle.

Angst: Eltern könnten abwandern

Meuselwitz verfüge mit Kitas, Grund- und Regelschule sowie Gymnasium über zahlreiche, für die Wohnortauswahl entscheidende Voraussetzungen. Würden die Klassenstufen 11 und 12 abgezogen, bestünde die Gefahr, dass sich Eltern gleich nach einem anderen Wohnort umsehen. Das Sterben des Gymnasiums sei damit vorprogrammiert, mahnt Pick. Die verantwortlichen Akteure in der Schnauderstadt würden nicht zuletzt deshalb „im Rahmen der Schulnetzplanung des Landkreises Altenburger Land ab 2019 aktiv den Schulstandort Meuselwitz beziehungsweise den Erhalt der gymnasialen Oberstufe verteidigen“.

Pick beklagt Förder-Ungleichgewicht

Auch was die geforderte Sanierung von Haus 1, Mehrzweckgebäude und Turnhalle anbelangt, wolle man weiter „am Drücker bleiben“, so Pick auf OVZ-Nachfrage. In diesem Zusammenhang kritisierte der Bürgermeister auch das aus seiner Sicht herrschende Förder-Ungleichgewicht in Land und Bund: Während etwa das Lindenau-Museum 48 Millionen Euro zugesprochen bekäme, sei für die Schulen kein Geld da.

Von Bastian Fischer