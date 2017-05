Meuselwitz. Harte Zeiten für die Senioren im Haus für betreutes Wohnen in der Puschkinstraße. Durch einen technischen Defekt in Stromzählern war es am 21. April zu einem Brand im Keller gekommen und hatte das gesamte Gebäude unter Qualm gesetzt. Seitdem sind die 26 Bewohner entweder bei Verwandten untergebracht, in einem AWO-Heim bei Gößnitz oder in der Bürgerinformation, wo sie nach Meinung eines Angehörigen jedoch auf Pritschen schlafen müssen.

Der Betreiber, die Firma von Jürgen Drösel aus Rosenheim, ging eigentlich davon aus, dass die Senioren schon am 27. April wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können. Damit hatte sich Drösel allerdings geirrt, wie er gegenüber der Osterländer Volkszeitung (OVZ) einräumte. Erst am Donnerstag konnten die Elektriker ins Haus, um die Schäden zu reparieren. Dazu bräuchten sie mindestens zehn Tage. Zeitgleich werde mit der Beseitigung der Rußschäden in Keller und Erdgeschoss begonnen. Außerdem wird der Standort des Zählerkasten verlegt.

Seine Hoffnung, dass die Stromversorgers mittels eines Notstromaggregates hergestellt werde, habe sich zerschlagen, sagte Drösel der OVZ, da dies der Stromversorger untersagt habe. Er sicherte zu, sich kundig zu machen, in welcher Qualität die Bewohner vorübergehend untergebracht sind. Seinen Angabe zufolge sei die Brandursache offensichtlich ein defekter Stromzähler.

Von Jens Rosenkranz