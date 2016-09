Meuselwitz. Unbekannte Täter haben in der Nacht vom Freitag zum Sonnabend Gewichte zum Beschweren von Baustellenschildern entfernt und auf die Fahrbahn in der Meuselwitzer Bebelstraße geworfen. Als am Sonnabendmorgen gegen 4.15 Uhr ein Pkw Ford Fiesta in der Dunkelheit die Bebelstraße befuhr, konnte der Fahrer nicht mehr ausweichen und beschädigte beim Überfahren der Gewichte sein Fahrzeug. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet.

Von ovz