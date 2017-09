Meuselwitz feiert Stadtfest

Stadtfest in Meuselwitz – das heißt fast drei Tage Rummel und Musik, Speis und Trank sowie Unterhaltung für Jung und Alt. Von der Festbühne und dem Bierzelt auf dem Markt bis hin zur Kinderbespaßung und Gaumenfreuden in Richtung Baderdamm sowie der Kirmes am Seckendorff-Park fand sich einiges an altgewohnter Stelle wieder.