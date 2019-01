Meuselwitz

In der Schnauderstadt gelten seit Neujahr höhere Gebühren für die Straßenreinigung. Der Stadtrat änderte die entsprechende Satzung auf seiner letzten Sitzung im alten Jahr bei einer Gegenstimme. Demnach erhöht sich der Gebührensatz in diesem und im nächsten Jahr von 80 auf 84 Cent pro Frontmeter. Dabei war Eile geboten. Wäre der Beschluss nicht gefasst worden, würden der ohnehin finanziell angeschlagenen Stadt allein in diesem Jahr rund 61 000 Euro fehlen (OVZ berichtete).

Amtsleiterin warnte Stadtrat

Ein solches Szenario drohte bereits, als der Stadtrat auf seiner November-Sitzung die von der Stadtverwaltung vorgelegte Gebühren-Erhöhung ablehnte. „Wenn der Antrag abgelehnt wird, können wir die Satzung dieses Jahr nicht mehr veröffentlichen“, hatte Zentralamtsleiterin Heike Schädlich während der Diskussion gewarnt. „Dann werden wir Probleme bekommen.“

Rathaus korrigiert Zahlen

Doch dazu kommt es nun nicht. Denn obwohl die Satzung abgelehnt wurde, legte Schädlich diese rund einen Monat später wieder vor, freilich mit anderen Zahlen. So hätte sich sowohl die Zahl der Frontmeter geändert als auch die neue Gebührenhöhe, sagte die Amtsleiterin. Nach Vorlage der tatsächlichen Aufwendungen aus den Jahren 2016 bis 2017 wurde der Gebührensatz für 2019 und 2020 neu berechnet, so wie es die städtische Satzung vorsieht. Da der Stadtrat die erste Vorlage im November ablehnte, wurden die Kehrlisten für 2016 und 2017 nochmals überprüft. Denn zunächst sollte der Gebührensatz auf 1,02 Euro steigen. Diese Berechnung habe sich allerdings als falsch erwiesen, hieß es. „Die höhere Kalkulation ergab sich aus einem Rechenfehler der Exceltabelle.“ Die Neuberechnung erbrachte nun eine Kostenerhöhung von vier Cent auf 84 Cent pro laufendem Frontmeter.

Irritationen durch Berechnung

Irritationen über die Berechnung gab es bereits während der November-Sitzung. So wollten die Fraktionsmitglieder von UWG-SPD und BfM wissen, warum die Kosten steigen, obwohl weniger gekehrt wurde. Das ist wichtig, denn die Gebühr für 2019/20 werden auf der Grundlage der tatsächlich erbrachten Leistung von 2016/17 errechnet. Und die war gestiegen, obwohl rund 14,5 Kilometer weniger gekehrt wurden. Als wichtigsten Grund dafür nannte Schädlich Baumaßnahmen und erklärte, dass die Eigentümer, auf deren Grundstücken gebaut wurde, für diese Zeit automatisch herausgerechnet werden.

Tatsächlich wurden 2016 exakt 66,183 Kilometer gekehrt, 2017 waren es 70,484 Kilometer. Die Gesamtkosten erhöhten sich von 75 788 auf 76 985 Euro. Abzüglich des städtischen Anteiles bezahlten die betroffenen Bürger in beiden Jahren 56 841 beziehungsweise 57 739 Euro.

Von Jens Rosenkranz