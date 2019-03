Meuselwitz

Die Schnauderstadt schafft die Beteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten für die Nutzung städtischer Gebäude ab. Der Stadtrat brachte dazu auf seiner Sitzung am Mittwoch einen einstimmig gefassten Beschluss auf den Weg. Dieser sieht vor, eine im Jahr 2013 gefasste Regelung aufzuheben.

Grund dafür sei ein neues Sportfördergesetz der Landesregierung. Darin seien erhebliche Vergünstigungen für Sportvereine vorgesehen, heißt es in der Begründung. Durch das Ministerium werde gegenwärtig eine Durchführungsverordnung erstellt. Die Fraktion Bürger für Meuselwitz schlug daher vor, auf Grund der geltenden gesetzlichen Regelungen sowie den erheblichen Problemen bei der Umsetzung der Vereinsbeteiligung diese aufzuheben und die erstatteten Gelder sogar zurückzuzahlen.

Beschlossener Haushaltsplan Voraussetzung für Zurückzahlung

Über Art und Umfang dieser Rückzahlung für 2013 bis 2017 soll in einem gesonderten Beschluss entschieden werden. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Meuselwitz einen Haushaltsplan 2019 beschließt. Einen Entwurf hatte Bürgermeister Udo Pick (BfM) bereits eingebracht. Ein Beschluss ist für April geplant. Für die Rückzahlung müsste die Stadt rund 32 800 Euro bereitstellen. Auf Antrag der Fraktion UWG-SWG wurde der Bürgermeister beauftragt, die Rückzahlungen an die Vereine vorzunehmen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.

Die Beteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten war bei ihrer Einführung scharf kritisiert worden. So hatte der damalige Vorsitzende des Kreissportbundes, Harald Moritz erklärt, dass eine solche Beteiligung in Meuselwitz keine rechtliche Grundlage habe. Außerdem führe sie zu schlechteren Rahmenbedingungen für den organisierten Vereinssport, was man nicht zulassen könne, weil sie die Existenz der Vereine bedroht, warnte Moritz.

Regelung lief Gleichbehandlungsgrundsatz zuwider

Der eigentliche Anlass des Beschlusses war allerdings eine Ungleichbehandlung der Vereine. So wurde die Verwaltung dafür kritisiert, seit 2013 keine ordnungsgemäße Umsetzung des grundlegenden Ratsbeschlusses bewerkstelligt zu haben (OVZ berichtete). Infolge dessen zahlen einige Vereine, andere nicht, was dem Gleichbehandlungsgrundsatz zuwiderlief. Das Rathaus hatte sogar das Landratsamt als Vollstreckungsbehörde für offenen Zahlungen eingeschaltet. Fünf Vereine hatten Benachrichtigungen erhalten. Allerdings wiesen die Bescheide der Stadt Formfehler auf.

Ob die Vereine mit dieser Aufhebung auch in Zukunft von Zuschüssen befreit werden, steht im Moment nicht fest. Die Verwaltung soll laut Beschluss nun eine Anpassung der Richtlinie für Vereine, der Bürgerräumegebührensatzung und der Sportstättengebührensatzung als Ersatz erarbeiten. Dies sei ein Kostenäquivalent für das ebenso geplante Haushaltssicherungskonzept geplant, könne jedoch erst mit Bekanntgabe der Durchführungsverordnung zum neuen Sportfördergesetz abgeschlossen werden, heißt es.

Noch keine Erhöhung der Pachtzinsen für Garagen

Zur Stadtratssitzung war außerdem vorgesehen, die Pachtzinsen für Garagen anzuheben, die sich auf städtischem Grund befinden. Dazu kommt es nun vorerst nicht, weil der Beschlussantrag zuvor auf Antrag von Bernd Herzmoneit (Linke) von der Tagesordnung gestrichen wurde. Seine Fraktion habe noch Klärungsbedarf, sagte er.

Dabei handelt es sich um die Erläuterung des Unterschiedes, warum für etliche Garagen ein Pachtzins und für andere eine Miete erhoben wird. Laut Beschlussantrag war vorgesehen, dass der Pachtzins für Garagen auf städtischem Grund und Boden, die nicht im Eigentum der Stadt sind, von 30,68 Euro auf 108 Euro pro Jahr zum 1. September dieses Jahres steigen soll. Die Miete soll von 62,40 auf 120 Euro angehoben werden.

Orientierung an Mietpreisen auf Privatgrundstücken

Anlass der Erhöhung ist die Verbesserung der finanziellen Lage der Stadt. Die Steigerung orientiert sich dabei an Garagenvermietungen auf Privatgrundstücken, die weitaus teurer als eine Garage auf städtischem Grund sind.

Die Mehreinnahmen sollen zur Einnahmeverbesserung im Rahmen eines neuen Haushaltssicherungskonzeptes und zur Instandhaltung der Garagenstandorte verwendet werden. Die Stadt Meuselwitz verpachtet derzeit den Grund und Boden für 842 Garagen mit Pachtzins und 126 Garagen mit einem jährlichen Mietzins.

