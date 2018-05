Meuselwitz

Finanziell war die Stadt Meuselwitz im vergangenen Jahr, trotz nach wie vor angespannter Haushaltslage, insgesamt gut aufgestellt. Das konnte Zentralamtsleiterin Heike Schädlich im Zuge der letzten Stadtratssitzung verkünden, als sie dem Gremium den Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2017 zum Beschluss vorlegte.

Und es waren einige positive Entwicklungen, die Schädlich verkünden konnte. So seien statt einer ursprünglich angedachten Entnahme von 51 000 Euro aus dem Vermögenshaushalt stattdessen rund 422 000 Euro in den Topf geflossen. Ebenfalls aufgestockt werden konnte die allgemeine Rücklage: 123 000 Euro wurden dem städtischen Sparschwein zugeführt. Eine Summe, die indes noch nicht den Vorschriften entspricht, wie Schädlich betonte. Nach wie vor liege man rund 77 000 Euro unter der Mindestzuführung.

Erstmals seit 2013, führte sie weiter aus, sei zudem ein Überschuss von 422 000 Euro in der Dauernden Leistungsfähigkeit zu vermelden. Die Verschuldung der Schnauderstadt betrage noch rund 1,8 Millionen Euro.

Es sind indes Nachrichten, die vorrangig auf dem Papier positiv wirken, wie Lutz Hempel, Fraktionsvorsitzender der Bürger für Meuselwitz im Anschluss an Schädlichs Ausführungen zu bedenken gab. „Das positive Ergebnis kommt nur deshalb zustande, weil wir 2017 noch nicht mit dem Hochwasserschutz begonnen haben“, betonte er. Da die entsprechenden Maßnahmen inzwischen angelaufen seien, schlagen die Kosten erst in diesem Jahr voll durch. „Das wird 2018 den Haushalt sehr stark belasten“, so Hempel.

Ungeachtet dessen wurde die Vorlage von den Stadträten beschlossen. Gleiches gilt für die ebenfalls festzustellende Jahresrechnung für 2015 sowie die damit verbundene Entlastung der damaligen Bürgermeisterin Barbara Golder und deren Beigeordneten. Alle Entscheidungen fielen einstimmig.

Von Bastian Fischer