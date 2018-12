Meuselwitz

Die Straßen in Meuselwitz und den Ortsteilen sollen sicherer werden – zumindest abschnittsweise und in regelmäßigem Wechsel. Um das Gefahrenpotenzial im Straßenverkehr wo nötig besser eindämmen zu können, werde die Stadt noch vor Jahresfrist eine Geschwindigkeitstafel anschaffen, kündigte Bürgermeister Udo Pick (BfM) auf Nachfrage der OVZ an.

Gerät wechselt zwischen mehreren Standorten

Konkret solle die digitale Warnanzeige innerhalb der kommenden zwei Wochen in der Schnauderstadt eintreffen. Das Vorhaben sei förderfähig, so Pick, gut 1000 Euro werden der Stadt vom Landesverwaltungsamt zur Verfügung gestellt. Der Eigenanteil der Kommune belaufe sich auf knapp 400 Euro.

Das Gerät, so die Pläne der Verwaltung, werde allerdings nicht an einem einzigen, festen Ort verankert, sondern soll stattdessen perspektivisch zwischen insgesamt drei Standorten wechseln und für mehr Sicherheit sorgen. Konkret seien Einsätze an der Ortsdurchfahrt Neupoderschau im Bereich der Tempo-30-Zone, an der Grundschule und der Kita in Wintersdorf sowie an der Meuselwitzer Grundschule in der Pestalozzistraße geplant, heißt es von Seiten der Stadt.

Bürgerhinweise brachten Anschaffung voran

Zufällig gewählt sind die Einsatzbereiche indes nicht. „Um eine Förderung zu ermöglichen musste auch eine Tempo-30-Zone als Standort benannt werden“, konnte Ordnungsamtsleiterin Denise Zeuke ergänzen. Da bereits Bürgerhinweise und -bitten aus Neupoderschau hinsichtlich der Verkehrssicherheit eingegangen waren, die Polizei dort zudem mehrfach kontrolliert hatte, habe sich die entsprechende Lösung angeboten.

Künftig soll die Tafel je nach Lage zum Einsatz kommen, etwa anlässlich des Schul- oder Kita-Jahr-Starts vor den jeweiligen Einrichtungen eingesetzt werden, um Autofahrer zu sensibilisieren und zum umsichtigen fahren und mehr Rücksichtnahme anzuregen.

Von Bastian Fischer