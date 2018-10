Meuselwitz

Der Meuselwitzer Bürgermeister Udo Pick (BfM) sieht die Stadt nicht in der Verantwortung, was die Durchsetzung der Nutzungsuntersagung für den Kiosk „Zur Kreuzotter“ am Haselbacher See betrifft (die OVZ berichtete). „Genehmigungsbehörde dieser Verfügung ist das Bauordnungsamt des Landratsamtes. Sie muss das letztendlich auch durchsetzen“, betont das Stadtoberhaupt, das damit offen den Aussagen des Landratsamtes widerspricht. Denn von dort hieß es, die Stadt sei als Eigner des Landes, auf dem sich das umstrittene Objekt befindet, in der Pflicht. „Uns gehört der Grund aber nicht, sondern dem Forst“, entgegnet Pick.

Problem wurde viele Jahre vor sich hergeschoben

Allerdings räumt er auch ein, dass es sich hier „um eine ganz verzwickte Situation“ handelt. Über viele Jahre sei das Problem mit zeitlich begrenzten Ausnahmegenehmigungen sowie Duldungen vor sich hergeschoben worden. Dass daran auch das Meuselwitzer Rathaus eine Mitschuld trägt, verhehlt Pick indes nicht. „Eine von mehreren Baustellen, die ich im Amt mit übernommen habe“, sagte er. Wie das Problem jetzt endgültig aus der Welt geschafft werden kann, vermochte auch Pick nicht zu sagen. Auf jeden Fall will er diesbezüglich nochmals Kontakt mit dem Landratsamt aufnehmen.

In der Pflicht steht auch der Meuselwitzer Stadtrat. Der müsste einer Änderung des derzeit gültigen Bebauungsplanes am Haselbacher See zustimmen. Nur so könnte für die Kreuzotter die fehlende Baugenehmigung erteilt werden, die bislang fehlt, aber bereits im Januar von Eigentümer Frank Friedrich beantragt wurde. Doch ein verbindlicher Stadtratsbeschluss zu diesem Thema wurde von Sitzung zu Sitzung immer verschoben. Nun soll im November darüber beraten werden.

Liefländer sieht Hauptschuld beim Betreiber

„Das hat sich irgendwann verselbstständigt“, umschreibt auch Klaus-Peter Liefländer die verfahrene Situation rund um den Kiosk. Der Chef der Fraktion der Unabhängigen Wählergemeinschaft/SPD im Meuselwitzer Stadtrat sieht die Hauptschuld aber beim Betreiber. „Als der Vertrag im Jahr 2003 geschlossen wurde, war darin lediglich ein beweglicher Kiosk erlaubt. Damit hat das, was dort jetzt steht, nichts mehr zu tun“, so Liefländer. Hinzu komme, dass im Laufe der Jahre ständig Erweiterungen vorgenommen wurden, die mittlerweile über das Gebiet des gültigen Bebauungsplanes und sogar bis hinein in das Landschaftsschutzgebiet reichen.

Der Wintersdorfer Ortsteilbürgermeister Thomas Reimann wird diesbezüglich noch deutlicher: „Das Ding gehört dort einfach nicht hin und wurde einfach so hingesetzt. Zudem gibt es dort weder Wasser- noch Stromanschluss. Hier muss das Landratsamt als übergeordnete Behörde eingreifen.“

Von Jörg Wolf