Meuselwitz

Eifriges Lernen in entspannter Atmosphäre: So sollte der optimale Alltag von Schülern aussehen. Am Meuselwitzer Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasium hingegen ist das, zumindest aus Sicht der Eltern, nicht immer der Fall. Verantwortlich ist dafür allerdings nicht etwa mangelnde Motivation der Lehrkräfte – sondern der bauliche Zustand in Teilen der Schulgebäude.

Sanierungsbedarf statt Wohlfühlatmosphäre

Konkret seien den Erziehungsberechtigten vor allem die Zustände in Haus I in der Schulstraße sowie im Mehrzweckgebäude und in der Turnhalle ein Dorn im Auge, führt Elternsprecherin Claudia Galow aus. „Im Haus I sind zwar inzwischen neue Fenster verbaut und auch die Toiletten saniert. An anderen Stellen sieht man allerdings noch Verspachtelungen, bleibt noch einiges zu tun.“

An vielen Stellen in Haus I des Seckendorff-Gymnasiums bröckelt der Putz. Quelle: privat

Noch gravierender sei die Situation im Mehrzweckgebäude sowie in der Turnhalle. Beide Gebäude seien dringend sanierungsbedürftig und hätten ihre besten Zeiten lange hinter sich. Insbesondere die sanitären Anlagen, die teils noch aus den 80er-Jahren stammen, seien alles andere als einladend.

Gerade um den Schulstandort attraktiv zu halten, wären Sanierungen unumgänglich, finden die Eltern. „Wir wollen ja Schüler nach Meuselwitz locken. Wenn die die Zustände hier sehen, kommt doch keiner mehr“, findet Galow drastische Worte. Insbesondere im Mehrzweckgebäude müsse sich einiges tun. „Statt ein Rückzugsort für die Schüler zu sein, ist es dort richtig muffig. Wohlfühlatmosphäre sieht anders aus.“

Das Problem ist das Geld

Alles andere als optimale Voraussetzungen für die dortige Mensa. Diese solle und müsse nach Willen der Eltern endlich ordentlich ausgebaut werden. Alternativpläne – wie etwa die Essensausgabe in den nahen Bürgertreff zu verlagern – seien nicht praktikabel, so Galow. „Die Kinder müssten dann an Haus I gesammelt und unter Aufsicht dort hin geführt werden.“ Für Erholung bei Sport und Spiel in den Pausen bliebe da keine Zeit mehr. Davon abgesehen sei es ohnehin schwierig, überhaupt alle Kinder im Bürgertreff gleichzeitig beim Essen zu betreuen.

In welcher Form und ob die Sanierung überhaupt mittelfristig voran geht, das ist derzeit alles andere als klar. Schon eine ganze Weile, so ist zu hören, schöben sich die zuständigen Stellen den Ball hin und her. Das Problem ist dabei laut OVZ-Informationen wie so oft das Geld.

Zwar ist der Kreis als Träger formal für Ausstattung und Erhalt der Gebäude zuständig, auch gebe es Fördermöglichkeiten. Um solche Mittel zu erhalten, sei allerdings auch eine Eigenbeteiligung der Stadt nötig, heißt es. Und die dürfte angesichts der dramatischen Meuselwitzer Haushaltslage (OVZ berichtete) derzeit so gut wie unmöglich zu realisieren sein.

Unterschriftenaktion läuft, Beratungen geplant

Fraglich ist indes allerdings auch, zumindest aus Claudia Galows Sicht, wie wichtig die Stadt die Situation am Gymnasium überhaupt nimmt. So sei abgesehen von Bürgermeister Udo Pick (BfM) und einem einzelnen Stadtrat, dessen Kind die Schule besuche, kein einziges Ratsmitglied der Einladung zum Tag der offenen Tür im September gefolgt – obwohl Galow die Zustände zur Ratssitzung im September eindringlich geschildert hatte. Die Eltern sammeln nun Unterschriften, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Noch bis zum 30. November können sich Unterstützer an der Aktion beteiligen.

Hoffnungen setzen die Beteiligten daneben auch auf ein Gespräch zwischen Bürgermeister Pick und dem zuständigen Fachbereichsleiter des Landratsamts, Bernd Wenzlau. Die eigentlich bereits für Ende Oktober avisierte Zusammenkunft soll nun in der kommenden Woche stattfinden, kündigt Landratsamts-Sprecherin Jana Fuchs gegenüber der OVZ an.

Von Bastian Fischer