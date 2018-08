Meuselwitz

Halb Meuselwitz schien am Samstag auf den Beinen gewesen zu sein. Allein zum Festumzug anlässlich der 150-Jahr-Feier der örtlichen Feuerwehr säumten Hunderte den Straßenrand. Trubel auf dem Gelände der Floriansjünger herrschte jedoch den ganzen Tag. „Das ging gleich früh los“, sagte Christian Kühn, mehr als zufrieden mit dem Ansturm. Der Vizewehrleiter der Stadt Meuselwitz war im Organisationsteam, das rund zwei Jahre lang das Fest vorbereitet hatte, der Hauptverantwortliche für den Umzug. Insgesamt 19 Fahrzeuge beteiligten sich an der Parade einmal quer durch die Schnauderstadt. „Wir wollten die Entwicklung der Feuerwehrtechnik der vergangenen Jahrzehnte zeigen“, erklärte Kühn. Die historische Löschtechnik – angefangen beim Wartburg-Einsatzleitwagen aus dem Jahr 1961 bis zur W-50-Drehleiter, Baujahr 1971 – steuerten Traditionsvereine aus Borna und Groitzsch bei. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Meuselwitz und Wintersdorf präsentierten hingegen ihre hochmodernen Einsatzwagen, wie das Tanklöschfahrzeug der Meuselwitzer Brandschützer, das erst im Oktober in Dienst gestellt worden ist.

Obgleich die Fahrzeugparade ein Höhepunkt der 150-Jahrfeier war, auch die übrigen Programmpunkte konnten sich sehen lassen. So gab es diverse Rundgänge und Führungen, Info-Stände, Kinderbespaßung und Verpflegung. Am Abend spielte die Service Band auf. Am Ende ließen es die Floriansjünger beim Feuerwerk richtig krachen. 150 wird man schließlich nicht alle Tage.

Von Jörg Reuter