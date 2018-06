Meuselwitz

Großer Andrang am Meuselwitzer Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasium: Zig Schüler hatten sich am Freitagmittag auf dem Schulhof des Nebengebäudes am Rathenauplatz versammelt, um die neueste Bereicherung für das vormals triste Areal zu begrüßen. Nachdem bereits im vergangenen Jahr Sitzgelegenheiten, Beete und Wandmalereien gestaltet wurden, zieht nun eine neue Freilichtbühne inklusive mobiler Kulissen die Blicke auf sich.

Schrauben, bohren, sägen

„Die Idee zu dem Projekt stammt von einer Schülerin aus der Theater-AG“, erläuterte Architektin und Objektkünstlerin Viktoria Scholz, die die Arbeiten gemeinsam mit ihrer Mitstreiterin Melanie Schembritzki betreut hat. Eine knappe Woche waren die achten Klassen mit den Arbeiten befasst.

Im Rahmen des Programms „Kulturagenten für kreative Schulen“ wurde gemeinsam geplant und gesägt, gebohrt, geschraubt und gemalt, bis das gewünschte Ergebnis erreicht war. „Neben der Bühne wurden auch die Bühnenbilder selbst gestaltet“, betonte Scholz.

Vom Papier in die Realität

Generell sei das Projekt für die Schüler eine tolle Gelegenheit gewesen, einmal über den Tellerrand hinaus zu schauen, so Katja Rust, die den Workshop im Rahmen des Kulturagenten-Programms organisiert hatte. „Die Jugendlichen können hier etwas Eigenes schaffen, mal tatsächlich Ideen nicht nur auf dem Papier skizzieren, sondern auch tatsächlich umsetzen.“

Ein Ansatz, der bei den Achtklässlern gut angekommen sei, wie Scholz bemerkte. „Die Schüler haben festgestellt, dass Arbeiten auch Spaß machen kann. Am besten funktioniert so ein Workshop, wenn man vor lauter Konzentration vergisst, Pause zu machen“, fasste sie die Erlebnisse schmunzelnd zusammen.

Künftig soll die Bühne nun für Schultheater-Produktionen genutzt werden. Welches Stück als nächstes angegangen werde, stehe zwar noch nicht fest, so Scholz. „Aber vielleicht sind ja unsere Kulissen Inspiration genug, einfach ein eigenes Werk zu schreiben.“

Von Bastian Fischer