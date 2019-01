Meuselwitz

Jutta Maria Steinert war sichtlich gerührt: „Damit hätte ich ehrlich nicht gerechnet – und ich habe tatsächlich nichts von den Vorbereitungen mitbekommen“, gab sie unumwunden zu.

Spalier , Applaus und Flashmob

Kein Wunder angesichts dessen, was die langjährige Leiterin des Meuselwitzer Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasiums am Donnerstag anlässlich ihres letzten Arbeitstages erwartete. Nachdem bereits am Dienstagabend die förmliche Verabschiedung über die Bühne gegangen war, war nun die Schulgemeinschaft an der Reihe. Vom Parkplatz am Rathenauplatz bis hinauf ins Lehrerzimmer im ersten Stock des Hauses 2 reichte das Spalier von Schülern und Lehrern, wurde Beifall gespendet, Blumen überreicht und beste Wünsche zum Abschied ausgesprochen. Auf der Treppe ins Foyer wurde Steinert mit Geigenmusik einer Schülerin empfangen, auf dem Schulhof versammelten sich schließlich etliche zu einem Tanz-Flashmob. Keine Frage: Jutta Maria Steinert war überwältigt.

Zahlreiche Meilensteine in 27 Jahren

Was auf den ein oder anderen unbeteiligten Beobachter im ersten Moment etwas überbordend gewirkt haben mag, ist für die Schulgemeinschaft eine verdiente Würdigung – nicht zuletzt angesichts dessen, was Jutta Maria Steinert in ihren insgesamt 27 Jahren an der Schulspitze für die Einrichtung im Herzen der Schnauderstadt erreicht hat. „Dazu gehört sicherlich die Gründung des Schulfördervereins 1993, aber auch die intensiven internationalen Beziehungen, die wir über die Jahre aufbauen konnten“, zählt sie im Gespräch nur zwei Meilensteine der Nachwendejahre auf. Hinzu kommen die mit einem großen Fest auf dem Markt gefeierte Umbenennung des einstigen staatlichen Gymnasiums 1996, die Auszeichnung zur Europaschule – als eine von nur dreien im Freistaat – 1998, zig durchgeführte Schüler- und Lehreraustausche mit Ländern in aller Welt – die Liste ließe sich ewig fortsetzen.

Hautnah an der Geschichte

Überhaupt hat Jutta Maria Steinert im Verlauf ihrer Karriere so manches erlebt, war teils hautnah an historischen Entwicklungen beteiligt. Nachdem sie ihre schulische Laufbahn – Steinert ist Lehrerin für Geschichte und Russisch – 1979 zunächst an die Clara-Zetkin-Oberschule in Groitzsch und im Anschluss 1983 an die Meuselwitzer Geschwister-Scholl-Schule geführt hatte, folgte 1991 der Wechsel ans örtliche Gymnasium. „In den Sommerferien wurde ich vom damaligen Direktor gefragt, ob ich mich nicht auf eine der beiden Stellvertreterstellen bewerben wollte“, erinnert sie sich. Nach Beratung mit Familie und Freunden tat sie den Schritt, ab 1993 folgte sie ihrem Vorgänger nach. Zuvor hatte sie im Trubel nach der Wende noch mit am Altenburger Runden Tisch gesessen und über die künftige Ausgestaltung des Schulwesens mitdebattiert.

Zur Galerie Mit einem Spalier, viel Applaus und einem Flashmob wurde die Schulleiterin des Meuselwitzer Seckendorff-Gymnasiums in den Ruhestand verabschiedet.

Steinert will Entwicklung weiter verfolgen

Bereut, das macht Jutta Maria Steinert ausdrücklich deutlich, hat sie ihre Karriereentscheidung nie – auch wenn die Aufgabe als Schulleiterin, ein „Full-Time-Job plus“, wie sie es nennt, sehr zeitintensiv war. „Ich bin immer mit Freude Lehrerin gewesen“, sagt sie mit Überzeugung. Bis zum Ende ihrer Laufbahn hat sie gern unterrichtet – egal ob die Neuankömmlinge der 5. Klasse oder in der Oberstufe. „Die Entwicklung der Schüler zu begleiten, zu sehen, wie aus den Kindern langsam erwachsene Menschen werden, das hat mich immer sehr bewegt.“

Auch künftig, das betont Steinert, werde sie die Entwicklung des Gymnasiums verfolgen. „Ich wünsche mir natürlich, dass es weitergeht“, sagt sie mit Blick auf den zuletzt immer wieder thematisierten Fortbestand des Hauses. Gleichzeitig ist sie sicher, dass Nachfolgerin Monika Fuchs sich ebenso für die Schule einsetzen wird, wie sie es jahrelang getan hat. Persönlich freut sie sich nun aber auf mehr Zeit mit der Familie und ihren fünf Enkelkindern. Und auch für ihre Hobbys, unter anderem das Chorsingen, dürfte nun mehr Raum sein.

Nachfolgerin blickt positiv in Zukunft

Monika Fuchs, die ab Freitag hinter dem Schreibtisch im Direktorenzimmer Platz nimmt, hätte sich jedenfalls keinen besseren Übergang wünschen können. „Wir haben in den vergangenen dreieinhalb Jahren hervorragend zusammengearbeitet, ich hatte immer den nötigen Freiraum, um meine eigenen Akzente zu setzen“, beschreibt sie die Staffelstabübergabe. Angesichts dessen ist es nicht verwunderlich, dass Fuchs und Steinert positiv in die Zukunft blicken – die eine nur aus etwas größerer Entfernung.

Von Bastian Fischer