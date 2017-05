Meuselwitz. Die städtischen Kindertagesstätten in Meuselwitz und seinen Ortsteilen sind mehr als gut ausgelastet. Das berichteten die Leiter der jeweiligen Einrichtungen im Ausschuss für Kultur, Soziales und Umwelt am Dienstagabend.

In der Kita „Lilo Herrmann“ in Meuselwitz werden derzeit 45 Kinder betreut, im „Märchenland“ sind es 75 Kinder, inklusive der Krippenkinder, in der Kita „August Fröhlich“ 63 Knirpse, in Mumsdorf bei „Sebastian Kneipp“ sind es 33 Kinder und in der Einrichtung „Dr. G. Ullrich“ in Wintersdorf 90 Kinder – 20 von ihnen unter zwei Jahren.

Auch wenn die gute Belegung und die hohe Nachfrage nach Kitaplätzen auf der einen Seite eine gute Einnahmequelle für die Stadt ist, bemängelten die Einrichtungsleiter, dass sie platztechnisch an ihre Grenzen stoßen. Vor allem die Koordination von Sportunterricht, Frühförderung und Logopädie sei wegen der räumlichen Kapazitäten nicht immer einfach zu handhaben. „Für die Situation müssen wir eine politische Lösung finden“, sagte auch Tina Rolle, stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses.

Weitere Punkte auf der Tagesordnung waren die Vergabe der Tombola für das Stadtfest Meuselwitz und der Stand der Vorbereitungen für eben dieses und das Dorffest in Wintersdorf.

Für die Ausrichtung der Tombola hat sich bis zum Stichtag Anfang Mai nur der Heimat-,Umwelt- und Naturschutzverein fristgerecht beworben. Mit einem Tag Verspätung ging die Bewerbung des Schachvereins ein. Da der Heimat-, Umwelt- und Naturschutzverein seine Bewerbung aus vereinsinternen Gründen wieder zurückziehen musste, stimmte der Kulturausschuss einstimmig für die Vergabe an den Schachverein.

Das Stadtfest und das Dorffest 2017 werden beide wie geplant stattfinden. Die Verträge mit dem Veranstalter werden in den nächsten Tagen unterzeichnet. Die Vorbereitungen der Interessensgemeinschaft Dorffest, bestehend aus ASV Wintersdorf, der Feuerwehr und Aqua Fun Wintersdorf, laufen bereits und liegen voll im Zeitplan.

Von Tatjana Kulpa