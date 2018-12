Zehn Jahre – das ist natürlich erst recht für eine Kneipe ein ausreichender Grund für eine ordentliche Party. Und ordentlich bedeutete im Fall der Holzrolle nicht kleckern, sondern klotzen. So lief bereits am Freitagabend Musik zum Feiern, aufgelegt von DJs. „Es war cool, erst war ich mit meinem einen Sohn hier, nach eins hat mich dann der Große von den Zwillingen überredet und ich bin noch mal her“, erzählt Andy Zimmermann von einer langen Partynacht. Der Meuselwitzer war natürlich dann am Sonnabend wieder samt Familie mit von der Partie.

Anders als am Abend zuvor stand am Sonnabend Live-Musik auf dem Feierplan. Den Anfang machte die Gastgeberin höchstpersönlich mit ihrer Band. Tina Rolle ist nicht nur seit zehn Jahren die Wirtin der Holzrolle, sondern offensichtlich auch eine ziemlich gute Bassistin. Bedient hat sich das Trio um Rolle vor allem in der Schublade Hippie-Musik. Bei Songs unter anderem von Jimi Hendrix zeigte Gitarrist Michael Just, was für ein Teufelskerl er an seinem Instrument ist.

Dass sie mit den sechs Saiten umgehen können, beweisen Snoopy und Sebastian „ Buzz Dee“ Baur schon seit Jahrzehnten. Der eine als Sänger und Gitarrist der Rostocker Hardcore Band Crushing Caspers. Der andere als Klampfer von Knorkator, als Gastmusiker bei Monokel, die er in 70er gegründet hatte, oder er bewies es in den 1980-ern als „Koch mit der Heavy-Mörtel-Mischmaschine“ bei MCB. In Meuselwitz kamen Snoopy und Buzz Dee als „Die Nachtwächter“ an. Im Gepäck hatten sie Akustik-Rock-Nummern, denen sie ihren eigenen Stempel aufdrückten. Nicht schlecht, aber auch nicht wirklich aufregend für zwei so erfahrene Musiker.

Die mischten sich anschließend ganz locker unter die Gäste in der nunmehr richtig vollen Holzrolle. „Was heißt Nonsens? – Den Nachbarn gab es wirklich, der hat jedes Mal Stress gemacht, wenn ich die Musik zu laut hatte“, plaudert Sebastian Baur über jenen Koch mit der „Heavy-Mörtel-Mischmaschine“. In der S-Bahn sei ihm der Song eingefallen, gleich mit Riff und allem. „Ich habe nur gedacht, hoffentlich vergess’ ich das bis heim nicht wieder“, erzählt Baur, während die ersten Takte von Oi!sturm asozial erklingen.

Keine Frage, Oi!sturm asozial ist derzeit die Punk/Oi-Band Altenburgs. In den vergangenen Jahren haben sie sich gerade in der Region eine treue Fangemeinde erspielt. In Meuselwitz zeigten sie einmal mehr, dass das durchaus in Ordnung geht. Auch wenn die Musiker einige Leider brauchte, um als Band zusammenzuspielen, zeigt sich spätesten dann: Die Lieder von Oi!stum asozial sind bei weitem mehr als 0815-Ufta-Punk.

Textlich bleiben die Oi-Stürmer dem Genre treu. Arbeit macht keinen Spaß, dafür aber trinken um so mehr. Und es gibt politische Statements in ihren Liedern – Punk-Rock eben. Musikalisch wird dieser dann mit viel Liebe in Szene gesetzt. Das beginnt bei einfallsreichen Gitarrenriffs und geht weiter bis zum gekonnten Einsatz von Blasinstrumenten wie der Posaune. Dass einiges davon im Garagen-Sound des winzigen Konzertraums unterging, ist einerseits schade, andererseits aber auch authentisch. Weshalb die Stimmung letztlich darunter nicht litt.