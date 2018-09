Das Mieterfest im Pohlhofpark, organisiert von der Städtischen Wohnungsgesellschaft, ist schon ein richtiger Selbstläufer. Auch am Sonnabend zur 13. Auflage an diesem Ort pilgerten die Neugierigen in Scharen zum Veranstaltungsort. Um die 700 Gäste ließen es sich bei Musik und kulinarischen Freuden gut gehen.