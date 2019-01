Meuselwitz

Geschäftsführer Fred Reichel sieht die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG) Meuselwitz wirtschaftlich in ruhigem Fahrwasser. „Die finanzielle Situation ist stabil“, erklärte der SWG-Chef, nachdem ein OVZ-Bericht über rote Zahlen in der Bilanz 2017 für Wirbel in Meuselwitz und darüber hinaus gesorgt hat. „Alle beschlossenen Maßnahmen sind durchfinanziert und die Eigenmittel dafür gesichert.“ Allerdings räumte Reichel ein, dass die städtische Tochter, die er seit 2011 leitet, zwischen 2008 und 2017 sieben Mal mit einer negativen Bilanz abschloss und nur drei Mal schwarze Zahlen schrieb.

Buchverluste konnten mit früheren Gewinnen verrechnet werden

„Das sind aber nur Buchverluste“, erklärte Reichel. „Liquidität ist alles.“ Sei diese nicht gegeben, nütze der größte Bilanzgewinn nichts. „Wir geben nur das Geld aus, das wir haben.“ Dass man die Verluste in den älteren Bilanzen, die zwischen 22 000 und 638 000 Euro lagen und die drei Gewinne zwischen 30 000 und gut 200 000 Euro deutlich überwogen, ausgleichen konnte, lag laut dem SWG-Chef an früheren Gewinnen. Mit diesen wurde verrechnet. Doch diese sind nun aufgebraucht, weswegen für 2017 erstmals eine speziell für solche Fälle vorhandene Rücklage angegriffen wurde. Erst wenn dieser aktuell mit 1,22 Millionen Euro gefüllte Topf leer ist, wirken sich die Verluste auf die Zahlungsfähigkeit aus.

SWG-Chef sieht Licht, aber 2018/19 nochmals rote Zahlen

Zwar sieht Reichel Licht am Ende des Tunnels. Aber für das letzte und dieses Jahr plant er weiter mit roten Zahlen. Demnach werden für 2018 etwa 32 000 Euro und für dieses Jahr noch einmal knapp 55 000 Euro zur schwarzen Null fehlen. Die Gründe für das Minus im Vorjahr seien vor allem ungeplante Ausbau- und Anschlussbeiträge für Häuser in Nißma und die Kosten für das jüngst im Stadtrat beschlossene Umlegungsverfahren in der Schnauderaue, durch das man dort Grundstücke und darauf stehende Bauten in seinen Besitz bringe, so der Geschäftsführer. 2019 läge das Minus vor allem an der Millionen-Investition in die Aufzüge in sechs Häusern in der Alexander-Puschkin-Straße.

Investitionen und ungeplante Ausgaben trüben Bilanzen

An den SWG-Häusern in der Puschkin-Straße sollen dieses und nächstes Jahr Aufzüge installiert werden. Quelle: Mario Jahn

Insgesamt haben die roten Zahlen laut Reichel auch damit zu tun, dass sich größere Investitionen, wie in der Puschkin- und der Friedrich-Naumann-Straße, überschnitten haben. So hatte die SWG wegen passender Fördergelegenheiten Aufzüge und Balkone beantragt – und bekam überraschend beides. „Wir haben die Gelegenheit genutzt, was zu erhöhten Aufwendungen geführt hat“, so Reichel weiter und rechnet vor, dass allein für die 1,1 Millionen Euro in der Puschkin-Straße in diesem Jahr ein Eigenanteil von 136 000 Euro fällig wird. Zudem habe man den Bestandsschutz beim Brandschutz verloren, wodurch zusätzliche Investitionen nötig werden. Durch das Wissen um diese Mehrkosten könne man sie jetzt langfristiger einpreisen, worin der SWG-Chef einen Schritt zu besseren Bilanzen sieht.

Bis 2021 verschwinden Altschulden

„Es ist nicht das Ziel eines Geschäftsführers, rote Zahlen zu schreiben“, sagte Reichel. „Aber für die Verbesserung der Wohnsituation und glückliche Mieter nehme ich sie zeitweise in Kauf.“ So setzt der SWG-Chef neben einer besseren, weil langfristigen Planung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen für schwarze Zahlen vor allem auf die sinkende Schuldenlast der Gesellschaft. Bis 2021 seien die einigungsbedingten Altschulden aus DDR-Krediten weg, die die Bilanz bisher mit 200 000 Euro pro Jahr belasten, erklärte der SWG-Chef. Aufgrund der niedrigen Zinsen gebe es zudem eine Umschuldung, die weitere Entlastung bringe.

Keine Abstriche bei Instandhaltung von Häusern

An der Instandhaltung will Reichel jedoch nicht sparen. Denn das könnte sich weiter negativ auf den ohnehin hohen Leerstand von knapp 15 Prozent auswirken. Weil auch dieser Druck für die Bilanz bringt, plant die SWG hier eine Offensive. So soll es dieses Jahr mehr Werbung für eigene Angebote, einen neuen, peppigeren Internetauftritt mit einfacherer Suche und ein durch neue Software verbessertes Kundenmanagement geben. So und durch die vier Mitarbeiter des firmeneigenen Bauhofes, die Wohnungen nach Bedarf vorrichten, sollen diese nach einem Auszug schnell wieder vermietet werden. Neben Neumietern setzt die SWG Meuselwitz vor allem auf die Verbesserung der Wohnbedingungen für Bestandsmieter durch Balkone, Aufzüge, Duschen statt Wannen und Ähnliches.

Leerstand bleibt trotz Offensive Sorgenkind

Das sei insgesamt einfacher und erfolgversprechender, als neue Mieter zu gewinnen, so Reichel, der bei komplett leerstehenden Objekten, wie in der Uhlandstraße 22 und 31, aber auch auf Abriss setzt. Weil Sanierungen meist teuer sind, wartet der SWG-Chef auch schon mal länger, bis ein Vorhaben mit einem Förderprogramm zusammenpasst. „Statt für 100 000 Euro Eigenmittel zu reparieren, bewegen wir damit lieber für 500 000 Euro und machen etwas neu“, umreißt er das Credo. Dennoch werde der Leerstand wegen der demografischen Entwicklung in Meuselwitz weiter steigen. „Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Wir versuchen besser als der Trend zu sein, aber das gelingt nicht immer.“

Aus Pragmatismus kein Neubau-Projekt

Angesichts dieser Probleme wundert es wenig, dass die SWG in Meuselwitz zunächst keine Neubau-Projekte plant. Obwohl in der Schulstraße, wo der Förderverein des Gymnasiums derzeit einen Bolzplatz baut, und der Fritz-Reuter-Straße innerstädtisch sogar passende Flächen vorhanden wären. „Wir bauen mit Förderung, um das Mietniveau auf erträglichem Niveau zu halten“, so Reichel. „Wenn alle bezahlbaren Wohnraum haben, kann man auch gehobene Projekte machen.“ Auch deswegen stecke man lieber Geld in vorhandene Häuser. „Schließlich helfe ich mit einem Neubau nur drei bis sieben Familien, aber für dieselbe Summe 60 Mietparteien im Bestand.“

