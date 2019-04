Die stärkere Einbeziehung der Bürger in kommunale Entscheidungen und die Unterstützung der Bürgerinitiative Beiern sind nur zwei von vielen Themen, die für die Linken in der kommenden Wahlperiode in Langenleuba-Niederhain wichtig sind. Mit drei Kandidaten geht die Partei am 26. Mai zur Kommunalwahl an den Start.