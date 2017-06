Es herrscht wieder weitestgehend Normalität in der Einrichtung für betreutes Wohnen in der Meuselwitzer Puschkinstraße. Nach dem Kellerbrand und der anschließenden Evakuierung sind die Bewohner inzwischen wieder in ihre Wohnungen zurückgekehrt – und insbesondere den zahlreichen Helfern sehr dankbar.