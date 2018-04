Reichlich zweieinhalb Stunden nahm am Mittwochabend der öffentliche Teil der Meuselwitzer Stadtratssitzung in Anspruch. Viel gab es für die Räte zu besprechen: Neben dem Hochwasserschutz entlang der Schnauder wurde auch über die Personalsituation bei den Stadtwerken beraten – nicht in allen Fällen fielen Entscheidungen.